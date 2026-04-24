В 1983 году в Советском Союзе с громадным успехом прошел польский двухсерийный фильм «Знахарь» режиссера Ежи Гоффмана. Тонкую, чувственную мелодраму о непростой судьбе потерявшего память хирурга Рафала Вильчура посмотрели около 40 миллионов человек. Причем многие зрители были уверены, что такую душевную историю могли снять только наши, отечественные кинематографисты.
Еще большей популярностью фильм пользовался на родине, где он вышел годом ранее. Аудитория картины составила пять миллионов человек, что для 35-миллионной Польши было невероятным достижением. И даже спустя более 40 лет со дня премьеры, «Знахарь» регулярно появляется в сетке вещания польского ТВ.
Поляки хорошо знают историю своего культового кинофильма. А для отечественных любителей душещипательных историй мы подготовили подборку интересных фактов о картине, которая остается одним из лучших образцов восточноевропейского кино конца прошлого века.
Что было раньше
Фильм «Знахарь» — это экранизация одноименного романа известного польского писателя Тадеуша Доленга-Мостовича, чья активная творческая карьера пришлась на 30-е годы прошлого века. Книга является одной из жемчужин польской литературы, но первоначально автор вовсе не планировал ее писать.
К середине 30-х Мостович проникся силой киноискусства и был скорее сценаристом, чем писателем. В 1936 году он написал сценарий к фильму «Знахарь», но киностудии отказались его ставить. Тогда Мостович доработал свое произведение и издал его в качестве романа, ставшего бестселлером. И только после этого проекту кинофильма был дан зеленый свет.
Экранизация вышла уже в 1937 году и стала хитом. На волне успеха Мостович написал сценарии второй, а затем и третьей части, которые экранизировались «с колес». Последний фильм «Завещание профессора Вильчура» вышел в уже оккупированной немцами Польше в 1939 году и на сегодняшний день считается утерянным.
Основано на реальных событиях
Цельной истории потерявшего память хирурга в основе сценария «Знахаря» нет. Однако некоторые элементы истории уходят корнями в реальную жизнь. Так, главный герой, профессор Вильчур, забывает свою предыдущую жизнь, когда его избивают грабители, заметившие в кошельке врача солидную сумму. В реальности побоям подвергся сам Мостович. Однажды группа недоброжелателей, недовольная критикой писателя в адрес властей, похитили его, вывезли на машине в лес и сильно избили. Только на следующий день, придя в сознание, Мостович смог добраться до дома.
Кроме того, в межвоенной Польше, где разворачивается действие фильма, популярностью у народа пользовались услуги различных целителей. Зачастую это были абсолютные шарлатаны, даже не пытавшиеся лечить своих клиентов. Однако народ исправно предпочитал такую медицину официальной. Доходило даже до случаев, когда дипломированные врачи предпочитали выдавать себя за народных целителей, увеличивая таким образом свои доходы.
Актриса с опытом
Главным женским персонажем «Знахаря» является девушка Марыся. Она работает продавщицей в лавке, в которую регулярно наведывается знахарь Косиба, он же потерявший память Рафал Вильчур. Девушка кажется ему знакомой, но лишь в конце фильма Косиба понимает, что Марыся — его забытая дочь Мария.
В роли Марыси Ежи Гоффман видел только актрису Анну Дымну, с которой работал ранее над своим предыдущим фильмом «До последней капли крови», посвященном образованию на территории СССР 1-й польской пехотной дивизии имени Костюшко. Анна Дымна сыграла в нем одну из центральных ролей польской коммунистки Ани Гавлик.
Помимо этого, Дымна попадала в ситуацию, схожую с той, в которой оказалась ее героиня из «Знахаря». За два года до начала съемок актриса попала в автомобильную аварию. Она получила множество тяжелых травм, включая пробитое ребром легкое, перелом костей таза, повреждения головного и спинного мозга, а также лишилась кусочка пальца на правой руке. Какое-то время Дымна провела без сознания, и врачи не давали никаких гарантий, что даже если она выживет, то сможет ходить.
Гоффман сильно рисковал, беря актрису на ключевую роль в своей картине. Тем не менее Анна Дымна не только блестяще справилась с задачей, но и продолжила артистическую карьеру, которую не завершила до сих пор.
Актер с историей
Наиболее титулованным артистом в актерской группе «Знахаря» был исполнитель роли мельника Прокопа Бернард Ладыш. Его персонаж приютил потерявшего память Антония Косибу у себя на мельнице. А когда тот вылечил сына Прокопа, сделал приблудного мужика членом своей семьи.
Поскольку автор литературного первоисточника Тадеуш Мостович происходил родом из Виленской губернии, ныне ставшей частью Беларуси и Литвы, действие «Знахаря» развивается на востоке Польши. Про семью мельника и вовсе известно, что они белорусы. Поэтому на роль Прокопа требовался актер, способный говорить с ощутимым восточным акцентом. Им стал уроженец города Вильно Бернард Ладыш.
На момент съемок фильма он уже разменял седьмой десяток, однако имел в активе всего четыре роли в кино. Дело в том, что Ладыш был не актером, а оперным певцом, выступавшим на лучших мировых площадках. Бывал он и в Советском Союзе, причем дважды. Будущий бас Варшавской оперы участвовал в деятельности Армии Крайовы и после ареста НКВД был сослан в Калугу, где прожил с 1944 по 1946 год. В следующий раз Ладыш прибыл в СССР уже на гастроли в статусе мировой звезды.