Народный артист России Борис Щербаков публично выразил эмоции от скоропостижной смерти известного телеведущего, режиссера и продюсера Алексея Пиманова. 64-летний автор программы «Человек и закон» на Первом канале скончался 23 апреля от сердечного приступа, что стало полной неожиданностью для коллег и друзей.
Щербаков, с которым Пиманова связывала многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество, назвал уход коллеги «ужаснейшим ударом» и «кошмаром».
«Когда узнал — подскочил. Как это может быть? Еще молодой человек, а сердце не выдержало. Очень жаль. Земля ему пухом», — написал 76-летний актер в своем блоге.
Коллеги неоднократно работали вместе: под руководством Пиманова Щербаков снялся в фильмах «Крым», «Овечка Долли была злая и рано умерла», а также сериале «Бой с тенью. Зло».
Кроме того, на канале «Звезда», которым руководил Пиманов, вышли их совместные телепроекты «Главный день», «Последний день» и «Любовь на линии огня». Режиссер отличался редким талантом совмещать управление медиаструктурами с режиссурой, что Щербаков назвал «гениальным».
Пиманов был знаковой фигурой российского ТВ: более 20 лет вел «Человек и закон», освещая резонансные уголовные дела, а также продюсировал патриотические картины о современной истории России.