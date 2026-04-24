Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Борис Щербаков в шоке от смерти Алексея Пиманова: «Ужаснейший удар»

Смерть режиссера и телеведущего Пиманова потрясла народного артиста Щербакова
Борис Щербаков
Борис Щербаков

Народный артист России Борис Щербаков публично выразил эмоции от скоропостижной смерти известного телеведущего, режиссера и продюсера Алексея Пиманова. 64-летний автор программы «Человек и закон» на Первом канале скончался 23 апреля от сердечного приступа, что стало полной неожиданностью для коллег и друзей.

Щербаков, с которым Пиманова связывала многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество, назвал уход коллеги «ужаснейшим ударом» и «кошмаром».

«Когда узнал — подскочил. Как это может быть? Еще молодой человек, а сердце не выдержало. Очень жаль. Земля ему пухом», — написал 76-летний актер в своем блоге.

Алексей Пиманов
Алексей ПимановИсточник: Legion-Media.ru

Коллеги неоднократно работали вместе: под руководством Пиманова Щербаков снялся в фильмах «Крым», «Овечка Долли была злая и рано умерла», а также сериале «Бой с тенью. Зло».

Кроме того, на канале «Звезда», которым руководил Пиманов, вышли их совместные телепроекты «Главный день», «Последний день» и «Любовь на линии огня». Режиссер отличался редким талантом совмещать управление медиаструктурами с режиссурой, что Щербаков назвал «гениальным».

Пиманов был знаковой фигурой российского ТВ: более 20 лет вел «Человек и закон», освещая резонансные уголовные дела, а также продюсировал патриотические картины о современной истории России.