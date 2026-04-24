Алена Хмельницкая раскрыла, кем работала в молодости: «Это был опыт»

55‑летняя актриса Алена Хмельницкая откровенно поделилась непростым этапом в своей жизни. В интервью Антону Привольнову и Марку Лави она рассказала, что бурные 90‑е обернулись серьезным испытанием для представителей творческих профессий, в том числе и для нее. По словам артистки, в 1994 году она покинула театр и начала работать продавцом в магазине одежды.
«3,5 года просуществовал этот магазинчик. Хорошо, что я его не разорила, но нельзя сказать, что сильно подняла. Но это был опыт. Это интересно, потому что я занималась всем: я набирала персонал и занималась таможней», — поделилась знаменитость.
