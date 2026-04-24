Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Запад корежит от участия России в Венецианской биеннале, заявила Захарова

Захарова: Запад корежит от участия России в Венецианской биеннале после перерыва
Мария Захарова
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Культуру на Западе рассматривают как идеологический инструмент, поэтому их так корежит участие России в Венецианской биеннале в этом году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом «Дерево укоренено в небе». Из-за этого Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро.

«Посмотрите, как корежит их (Запад — ред.) от Венецианского биеннале. Какие страсти вокруг этого, не на жизнь, а на смерть идет битва», — сказала Захарова, добавив, что культуру на Западе рассматривают как идеологический инструмент.