Запад корежит от участия России в Венецианской биеннале, заявила Захарова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Культуру на Западе рассматривают как идеологический инструмент, поэтому их так корежит участие России в Венецианской биеннале в этом году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом «Дерево укоренено в небе». Из-за этого Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро.
«Посмотрите, как корежит их (Запад — ред.) от Венецианского биеннале. Какие страсти вокруг этого, не на жизнь, а на смерть идет битва», — сказала Захарова, добавив, что культуру на Западе рассматривают как идеологический инструмент.