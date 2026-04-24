Павел Прилучный назвал смерть Алексея Пиманова огромной потерей и обратился к его вдове Ольге Погодиной. 38-летний актер рассказал о совместной работе с режиссером и признался, что всегда восхищался им.
Последней картиной, над которой Прилучный и Пиманов работали вместе, стала комедия «Водитель-олигарх». Фильм вышел в 2024 году.
Сегодня актер впервые публично высказался о смерти заслуженного артиста России.
«Леш, для меня это огромная потеря. Работать с тобой было настоящей удачей. Я всегда восхищался твоей энергией, профессионализмом и безграничной любовью к своему делу. Ты был не просто режиссером, ты был Мастером, который создавал на площадке невероятную атмосферу созидания и добра», — написал Прилучный.
Артист подчеркнул, что уход Пиманова — невосполнимая утрата для всей российской киноиндустрии. Он также обратился к вдове режиссера, своей коллеге Ольге Погодиной.
«Мои самые глубокие и искренние соболезнования Ольге и всем твоим близким. Светлая память. До сих пор не могу в это поверить. Скорблю», — добавил Павел в своем блоге.