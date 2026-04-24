Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала лицо в период обострения кожного заболевания

Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала, как выглядит ее лицо в период обострения кожного заболевания. Девушка пожаловалась на зуд и покраснения. Для сравнения наследница актёров опубликовала в личном блоге снимок, сделанный в тот момент, когда кожа была более здоровой.
Знаменитость уверена, что такие периоды не должны влиять на ее отношение к себе, и уж точно проблемы с кожей лица не определяют, достойна ли она быть любимой. «Кожный зуд не должен определять твою личность! Я достойна любви и уважения — на каждом из этих фото», — высказалась звезда.