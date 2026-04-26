Зачем смотреть «Коммерсанта» – криминальную драму про 90-е с Петровым и Хаски

И вот однажды парням реально фортануло — пришел крупный клиент из высших эшелонов власти. Ему нужно было перегонять за рубеж гигантские суммы денег, украденных на государственных контрактах. И Миша с Андреем уже считали первые миллионы баксов, заглянувшие к ним в карман. Но однажды за клиентом пришли из ФСБ. Вся схема лопнула. И как-то так вышло, что крайним сделали Андрея. В одно мгновение он упал с вершин бизнеса до положения первоходка в переполненной камере «Матросской тишины». И теперь у него одна задача — выжить и не дать себя опустить.