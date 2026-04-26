Зачем смотреть «Коммерсанта» – криминальную драму про 90-е с Петровым и Хаски

О чем фильм «Коммерсант»
Золотые «святые 90-е». Банки растут, как грибы после дождя. Вот и молодой предприниматель Андрей подался в бизнес, стал типичным «новым русским». Правда, вместо того чтобы носить малиновый пиджак, он водит малиновый BMW 850, что даже по нынешним меркам выглядит совсем не по-пацански. С лучшим другом Мишей Андрей управляет подпольным банком, который занимается банальным отмыванием бабок. Только не совсем понятно, зачем в 90-е ему быть подпольным, ведь в те времена этим занимались так или иначе все.
И вот однажды парням реально фортануло — пришел крупный клиент из высших эшелонов власти. Ему нужно было перегонять за рубеж гигантские суммы денег, украденных на государственных контрактах. И Миша с Андреем уже считали первые миллионы баксов, заглянувшие к ним в карман. Но однажды за клиентом пришли из ФСБ. Вся схема лопнула. И как-то так вышло, что крайним сделали Андрея. В одно мгновение он упал с вершин бизнеса до положения первоходка в переполненной камере «Матросской тишины». И теперь у него одна задача — выжить и не дать себя опустить.
Зачем смотреть
Лучшая и большая часть «Коммерсанта» посвящена долгому пути выживания и становления авторитета Андрея в страшных условиях тюремной камеры 90-х, с мутными воровскими понятиями и беспределом вертухаев. Трудно судить, насколько верно это изображено и не грешат ли и здесь неточными деталями. Но выглядит убедительно, драматургически грамотно и психологически достоверно.
Александр Петров выдает одну из лучших ролей в своей карьере, демонстрируя способность зрелого артиста справиться со сложными задачами. Метод «я в предлагаемых обстоятельствах» для типажа простого, обаятельного парня действует безотказно.
Открытием картины стала работа рэпера Хаски в роли криминального авторитета. Совершенно нетипичный образ и манера поведения для вора в законе, смотрящего в камере, оказались точнее и страшнее самых жутких киноуркаганов. Такой вот вроде не крупный, спокойный, рассудительный парнишечка. Но понимаешь, что по его слову убьют без раздумий. И раскрытие этого персонажа создает главную интригу ленты.
Почему можно не смотреть
Само название картины явно вводит зрителя в заблуждение. Фильм не про бизнес, а про тюрьму. Да и занимался Андрей не коммерцией, а финансовыми махинациями. Все, что касается эпизодов и персонажей на воле, до и после тюрьмы — сделано поверхностно и бегло.
История отношений с женой показана отрывочно, героиня Елизаветы Базыкиной не проходит какого-то перелома, ее выбор не становится для зрителя интригой. Следователь, привлеченный в Москву из провинции, «потому что там взяток не берут» — ну да, известное дело… Отношения с другом Мишей (Михаил Тройник), вроде бы ключевые для сюжета, показаны так же отрывочно и поверхностно. На чем основана вера Андрея в друга? На пьяных базарах в ночном клубе и подаренных часах?
Ну и, конечно, совершенно нелепый финал. Как бы не корешился Андрей с ворами, одним из них он не стал. Вор есть вор, фраер есть фраер. Иначе не бывает. Иное так же не по-пацански, как ездить на красном купе вместо черного бумера или шестисотого мерина.