Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман госпитализировали во время съемок «У Марго проблемы с деньгами»

Актриса снималась в сериале, несмотря на тяжелый грипп
Кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами»

Николь Кидман попала в больницу прямо со съемочной площадки. Актриса продолжала работать, несмотря на тяжелое состояние. Ее коллега по сериалу «У Марго проблемы с деньгами» Ник Офферман рассказал, что звезда буквально спасла съемочный день ценой собственного здоровья. Его слова приводит Hello!.

По словам Оффермана, ключевая сцена едва не сорвалась.

«Нам сообщили, что Николь заболела гриппом. А у нас есть только один день, ради которого мы собрали все декорации. Мы получили эту новость около 8 утра. Но примерно в 11 утра пришло сообщение, что Николь едет на съемки», — поделился актер.

Офферман отметил, что Кидман выглядела ужасно. Ее кожа была очень бледной, а сама она едва держалась на ногах.

«У нее был очень сильный грипп. Несмотря на болезнь, она пришла и позаботилась о том, чтобы мы сняли все необходимые сцены, чтобы мы не упустили ни единой детали, которая была нужна для ее персонажа», — добавил он. В конце рабочего дня актрису госпитализировали.