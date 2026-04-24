Николь Кидман попала в больницу прямо со съемочной площадки. Актриса продолжала работать, несмотря на тяжелое состояние. Ее коллега по сериалу «У Марго проблемы с деньгами» Ник Офферман рассказал, что звезда буквально спасла съемочный день ценой собственного здоровья. Его слова приводит Hello!.
По словам Оффермана, ключевая сцена едва не сорвалась.
«Нам сообщили, что Николь заболела гриппом. А у нас есть только один день, ради которого мы собрали все декорации. Мы получили эту новость около 8 утра. Но примерно в 11 утра пришло сообщение, что Николь едет на съемки», — поделился актер.
Офферман отметил, что Кидман выглядела ужасно. Ее кожа была очень бледной, а сама она едва держалась на ногах.
«У нее был очень сильный грипп. Несмотря на болезнь, она пришла и позаботилась о том, чтобы мы сняли все необходимые сцены, чтобы мы не упустили ни единой детали, которая была нужна для ее персонажа», — добавил он. В конце рабочего дня актрису госпитализировали.