68-летняя Энди Макдауэлл впервые за долгое время вышла в свет

Актриса посетила студию популярного телешоу в рамках промо-кампании нового сезона сериала «Путь домой»
Энди Макдауэлл
Энди МакдауэллИсточник: Reuters

19 апреля стартовал четвертый сезон сериала «Путь домой». Энди Макдауэлл, которая исполняет в проекте главную роль, недавно заглянула в студию популярного телешоу TODAY.

Актриса выбрала для выхода сдержанный, но элегантный образ: белоснежную рубашку дополнил темный костюм в полоску. Свои знаменитые кудри она собрала в высокий хвост, выпустив лишь несколько прядей у лица.

В эфире Макдауэлл рассказала о четвертом, заключительном сезоне «Пути домой». Сериал рассказывает историю семьи, которая пытается восстановить отношения: мать и дочь долгое время не разговаривали друг с другом. Актриса призналась, что играть одного персонажа на протяжении четырех лет было непросто. В проекте она воплотила образ главы семейства Дел Лэндри.

«Мне очень понравились декорации. Знаете, это было как возвращение домой. Ты четыре месяца очень усердно работаешь, потом уезжаешь, а потом возвращаешься. И декорации были такими теплыми и красивыми. Художники проделали большую работу, они действительно постарались», — поделилась она.

акдауэлл отметила, что особенным этот проект сделала не только работа художников, но и вся съемочная команда.

«Нам очень повезло, что съемочная группа любила свою работу. И они отказывались от других предложений, чтобы работать с нами, — объяснила актриса. — Было ощущение, что можно по-настоящему расслабиться, что ты находишься со своей семьей».