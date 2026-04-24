Швыдкой: отзыв ЕК €2 млн критически не скажется на проведении биеннале в Венеции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Решение Еврокомиссии лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России критически не скажется на ее проведении. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Важно понимать, что биеннале — достаточно устойчивая финансовая организация, для которой 2 млн, безусловно, большие деньги, но я думаю, что это критически не отразится на проведении биеннале в этом году. Будем надеяться на это», — сказал собеседник агентства.
Швыдкой также подчеркнул, что такое решение ЕК свидетельствует о том, что европейские страны, что Брюссель не готовы идти на культурно-гуманитарные связи с Россией. «По решению Брюсселя на уровне государственных институций нет общения с министерствами и ведомствами Российской Федерации. Я думаю, что в данном случае это некая демонстрация того, что Брюссель недоволен поведением Италии и поведением администрации биеннале», — добавил он.
Еврокомиссия 24 апреля официально подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. Ренье объявил, что у организаторов биеннале «есть 30 дней», чтобы оспорить решение Еврокомиссии, в противном случае грант будет окончательно аннулирован. На настоящий момент Еврокомиссия еще не переводила Венецианской биеннале средств из этого гранта.
Ранее было объявлено, что после четырехлетнего перерыва Россия примет участие в художественной выставке, которая начнется в начале мая. Об «открытости» выставки всем странам заявил президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттауоко. С тех пор в Италии не утихает полемика и протесты проукраински настроенных сил.
Организаторы с российской стороны указали, что отмена участия России не рассматривается, а работа над проектом, в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных, продолжается. Ведущее музыкальное училище занимается художественным руководством международного музыкально-перформативного проекта «Дерево укоренено в небе», который будет представлен в павильоне России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства.