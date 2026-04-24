Вышел новый трейлер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли

Премьера сериала состоится 27 мая этого года

Новый трейлер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем появился в сети. Новый ролик показывает не только мафиозного босса, но и злодеев со сверхспособностями, с которыми Пауку-Нуару предстоит вести ожесточенные поединки. Так, среди злодеев появятся Песочный человек, Мегаватта и Могильщик.

Само шоу основано на одноименной серии комиксов. Оно станет первым сериалом во франшизе «Вселенная Человека-паука от Sony» — ранее во франшизе были трилогия о Веноме, «Морбиус», «Мадам паутина» и «Крейвен-охотник».

Премьера «Паука-Нуара» состоится 27 мая этого года. В первом сезоне будет 8 эпизодов, которые выйдут в один день.