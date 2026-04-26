«Мы не хуже»: Сергей Гилев сравнил российский фильм с «Интерстелларом»

Сергей Гилев, исполнивший главную роль в фильме «Планета», рассказал в эксклюзивном интервью Кино Mail, что в проекте его привлекли сценарий и тема — картина посвящена космосу.
Актер отметил, что «космических» фильмов снимается не очень много, и сравнил ленту с «Интерстелларом» Кристофера Нолана.
«Камон, ребята, вы же видели „Интерстеллар“ и все остальное! Вспомните, как вы радовались!», — поделился исполнитель.
По его словам, картина «Планета» не уступает голливудскому блокбастеру с Мэттью Макконахи.
«Мы не хуже, у нас даже поле есть, как в „Интерстелларе“, — иронично отметил артист. — Хоть и не кукурузное, а картофельное, и вырубленное, и в другое время года».
Фильм «Планета» – это производственная драма об эпохе покорителей космоса, рассказывающая историю советского режиссера, прототипом которого стал создатель фантастического фильма «Планета бурь» Павел Клушанцев. Джордж Лукас называл его «крестным отцом» своей космической саги «Звездные войны».
