Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы не хуже»: Сергей Гилев сравнил российский фильм с «Интерстелларом»

Актер, победивший на ММКФ 2026, нашел параллели между отечественным фильмом о космосе и голливудским хитом
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сергей Гилев на премьере сериала «Хирург», фото: пресс-служба
Сергей Гилев, исполнивший главную роль в фильме «Планета», рассказал в эксклюзивном интервью Кино Mail, что в проекте его привлекли сценарий и тема — картина посвящена космосу.

Актер отметил, что «космических» фильмов снимается не очень много, и сравнил ленту с «Интерстелларом» Кристофера Нолана.

«Камон, ребята, вы же видели „Интерстеллар“ и все остальное! Вспомните, как вы радовались!», — поделился исполнитель.

Кадр из фильма «Планета»
По его словам, картина «Планета» не уступает голливудскому блокбастеру с Мэттью Макконахи.

«Мы не хуже, у нас даже поле есть, как в „Интерстелларе“, — иронично отметил артист. — Хоть и не кукурузное, а картофельное, и вырубленное, и в другое время года».

Фильм «Планета» – это производственная драма об эпохе покорителей космоса, рассказывающая историю советского режиссера, прототипом которого стал создатель фантастического фильма «Планета бурь» Павел Клушанцев. Джордж Лукас называл его «крестным отцом» своей космической саги «Звездные войны».

Читайте полное интервью Сергея Гилева, накануне получившего приз 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ 2026) за лучшее исполнение мужской роли (фильм «Выготский»).