В Москве прошла премьера сериала «Заложник» с Матвеевым

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьера драматического сериала «Заложник» с актером Максимом Матвеевым в главной роли прошла в кинотеатре «Иллюзион» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
«Спасибо всем, кто помог, кто здесь, в этом зале, и тем, кого сегодня нет. Я бесконечно благодарна за то, что уже в субботу проект выйдет на “Кинопоиске”, а сегодня вы — мои друзья, близкие, коллеги и партнеры — можете увидеть его на большом экране. Для меня это особенно важно, изначально этот проект задумывался как полный метр, а выросло в большую шестисерийную историю», — сказала со сцены автор идеи, продюсер Александра Ремизова.
По сюжету финансовый аналитик Максим Пожарский отправляется на Ближний Восток, чтобы спасти похищенную сестру, но сам оказывается в плену. Ради выживания он заключает сделку с лидером радикальной группы и начинает работать на него, постепенно запутываясь в сложной реальности конфликта, где трудно понять, кто и за что ведет войну.
Заслуженный артист России Максим Матвеев подчеркнул, что проект оказался для него эмоционально насыщенным и непростым в работе. «Это история о человеке, который вынужден быстро меняться и принимать решения в условиях, где нет однозначно правильного выбора», — отметил актер со сцены, добавив, что особую ценность для него представляло взаимодействие с международной командой и партнерами по площадке.
В свою очередь ливанский актер Николас Муавад отметил, что участие в проекте стало для него важным личным и профессиональным опытом. «Это был потрясающий человеческий опыт, несмотря на то, что мы говорили на разных языках, на площадке возникло редкое чувство взаимопонимания. Я всегда верил, что искусство — это лучший способ преодолевать границы, и здесь мы действительно говорили на универсальных языках — языке искусства и языке сердца», — подчеркнул он.
Режиссером проекта выступил Рустам Мосафир, сценарий написали Андрей Цибульский, Сергей Попов и Александра Ремизова (автор идеи). Продюсерами стали Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов и Ольга Филипук. В актерский состав вошли Максим Матвеев, Николас Муавад, Дарья Авратинская, Фарес Ландулси, Тони Гоянович, Ксения Комарова, Александр Лазарев (младший), Артем Быстров и другие. Проект выйдет 25 апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».