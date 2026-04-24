Актер Иван Шибанов рассказал о съемках последнего фильма Пиманова

Алексей Пиманов всегда был на площадке, общался с актерами, помогал — картина получилась на высшем уровне. О работе над фильмом «Охота на императора» журналиста и режиссера Пиманова «Известиям» 23 апреля рассказал заслуженный артист России Иван Шибанов, сыгравший в нем одного из персонажей.
«Он снял ее от начала до конца со своей “правой рукой” Екатериной Побединской. Перед началом съемок он нам сказал: “Я понимаю, что сложно, понимаю, что на французском, что это историческое кино, но вы ничего не бойтесь, я буду с вами”. Алексей не нарушил свое слово», — сказал Шибанов.
Он рассказал, что Пиманов всё время находился на съемочной площадке, чтобы контролировать процесс и помогать актерам и другим участникам съемки. По его словам, это был очень тактичный человек, с потрясающим чувством юмора.
Актер также вспомнил о травме, которую режиссер получил год назад. У него был очень сложный перелом верхних конечностей, однако он всё время отшучивался, что совсем «скоро будет играть на рояле». И даже с тяжелой травмой Пиманов приходил на съемки.
«Когда [он] меня пригласил в свою картину, у нас состоялся двухчасовой разговор с Алексеем. Это было знакомство. Он рассказывал о своей жизни, об истории России, поведал историю Кремля. Казалось, он знал каждый кирпич Кремлевской стены, каждую башню. Рассказывал чудесные истории, говорили о Боге, об иконописи, о войне — обо всем», — вспомнил Шибанов.
По его словам, Пиманов был очень разносторонним человеком, который обладал глубокими историческими и политическими знаниями. В то же время он обладал мужским, творческим обаянием, поэтому два часа знакомства «пролетели как 10 минут».
Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Как сообщил Первый канал, у телеведущего не выдержало сердце. Коллектив журналиста назвал его смерть невосполнимой утратой.
Телеграмму с соболезнованиями близким журналиста направил президент России Владимир Путин. Министр обороны России Андрей Белоусов, в свою очередь, назвал Пиманова настоящим патриотом и заявил, что вклад ведущего в журналистику заслуживает уважения.
Как рассказал коллега Пиманова с 1998 года, оператор-постановщик Сергей Комаров, телеведущий был порядочным, умным и работоспособным. По словам Комарова, лучшего человека он не знал.