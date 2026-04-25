Павел Прилучный и его жена Зепюр Прилучная-Брутян посетили закрытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). На красной дорожке супруги появились, держась за руки.
30-летняя актриса для мероприятия выбрала элегантный наряд. Он подчеркнул стройную фигуру звезды фильма «Неприличные гости». Она надела белоснежное длинное платье со шлейфом и разрезом от бедра, декорированным рюшами.
Супруг помогал артистке расправлять подол перед тем, как их фотографировали репортеры. Прилучная-Брутян уложила волосы с боковым пробором и оставили пряди у лица. Также она сделала вечерний макияж. 38-летний Прилучный пришел на закрытие ММКФ-2026 в черном костюме и белой рубашке.
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян поженились в мае 2022 года. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке».
По словам звезды фильма «Сказка о царе Салтане», после непростого развода с Агатой Муцениеце он не спешил снова вступать в брак. Однако, как только увидел свою коллегу, понял, что именно такая жена ему и нужна. В августе 2022-го пара сыграла роскошную свадьбу, а в апреле 2023-го у супругов родился сын Микаэль.
У Прилучного также есть 13-летний сын Тимофей и десятилетняя дочь Мия. Они родились в его первом браке с Агатой Муцениеце.
Ранее жена Павла Прилучного рассказала о свидании с актером в Большом театре. Пара посетила балет «Ромео и Джульетта».