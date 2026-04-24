Хор Сретенского монастыря запустил кинопроект о духовных связях России с другими странами

Хор Сретенского монастыря запускает международный документально-музыкальный кинопроект «Притяжение»: серию фильмов, песен и клипов о культурных и духовных связях России с другими странами. Первым осенью 2026 года выйдет фильм об Армении, его частью стали песня и клип Ov, Hayots ashkhar, исполненная участниками Хора на армянском языке.
Премьера музыкального произведения приурочена к 24 апреля: в этот день армяне по всему миру вспоминают жертв геноцида своего народа в Османской империи 1915 года. Создатели подчеркивают: их музыкальное и художественное произведение — акт памяти, уважения и духовной солидарности с братским народом Армении.
Четыре серии проекта «Притяжение», созданного при поддержке Института развития интернета, расскажут об Армении, Сербии, Узбекистане и Киргизии, раскрывая невидимую, но прочную связь между этими странами и Россией, основанную на общих ценностях, исторической памяти и уважении к традициям.
Работа над фильмом в Армении получила широкий резонанс. Уже в пути, на борту самолета Москва-Ереван, Артисты хора устроили импровизированный концерт, исполнив «Ov, Hayots ashkhar», что в переводе на русский звучит как «О Земля армян», и «Песню о далекой Родине» Микаэла Таривердиева. Видео, записанные пассажирами рейса, мгновенно разлетелись по Сети, набрав миллионы просмотров.
Съемки клипа проходили в знаковых местах Армении — музейном комплексе «Цицернакаберд», посвященном жертвам геноцида, Татевском монастыре, ереванском Каскаде. Главным героем фильма про Армению стал Дмитрий Харатьян — человек, в чьей судьбе органично соединяются русская и армянская культуры. Параллельно развивается линия Хора Сретенского монастыря: артисты погружаются в армянскую духовную музыку, изучают язык, традиции и историю.
«Если предыдущий проект Хора Сретенского монастыря — фильм “Пробуждение”, премьера которого состоялась в 2024 году в День народного единства, — был сосредоточен на внутреннем разговоре о семье, языке и духовных основах России, то “Притяжение” расширяет этот диалог за пределы страны. Мы говорим о притяжении людей, культур и историй, которые на первый взгляд могут казаться разными, но на самом деле имеют гораздо больше общего. Даже через столетия, через сложные страницы истории, через расстояния и границы мы остаемся близкими друг к другу — в языке, в памяти, в вере, в отношении к своим корням. Наше единство — в живой культуре, основа которой взаимное уважение, память и стремление к развитию без утраты идентичности», — подчеркнул художественный руководитель и дирижер Хора Сретенского монастыря Андрей Полторухин.