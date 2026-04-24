ДиКаприо отправил неожиданный подарок посмеявшейся над ним актрисе

Леонардо ДиКаприо отправил ведущей «Золотого глобуса» три корзины макарон
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо сделал неожиданный подарок стендап-комику и актрисе Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии «Золотой глобус» и со сцены высмеяла актера за романы с молодыми женщинами. Об этом пишет Variety.

Глейзер рассказала, что в знак благодарности отправляет цветы всем артистам, которые достойно принимают ее шутки. После «Золотого глобуса» она отправила букет ДиКаприо, который вскоре прислал ответный подарок.

«Он отправил мне три корзины пасты. Очень забавно и мило. Я сразу подумала, не хочет ли он со мной замутить», — добавила Никки.

Ранее Леонардо ДиКаприо высмеяли в сети из-за нового имиджа.