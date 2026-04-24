Кэти Холмс спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным

Кэти Холмс и ее коллега Джошуа Джексон, которые в начале своей карьеры состояли в отношениях, намекнули на воссоединение. Актеры вместе посетили премьеру фильма, где исполнили главные роли. Спустя некоторое время Холмс разместила на своей странице в запрещенной соцсети совместное фото с экс‑бойфрендом.
Разумеется, поклонники отреагировали на публикацию очень эмоционально. «Они должны быть парой!», — написали пользователи Сети.
Кэти, на радость поклонникам, лайкнула один из подобных комментариев, чем подогрела слухи о романе с Джошуа. При этом Холмс пока не торопится ни подтверждать, ни опровергать эти предположения.
После разрыва с Джексоном Кэти начала отношения с актером Крисом Клейном. В 2005 году она рассталась с ним и начала роман с Томом Крузом. Знаменитости сыграли свадьбу, а позже у них появилась дочь Сури. В 2012 году Кэти развелась и получила опеку над ребенком. Когда девочка достигла 18‑летия, она отказалась от звездной фамилии отца.