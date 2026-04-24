Екатерина Климова 23 апреля пришла на закрытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). На мероприятии артистка появилась с 19-летним сыном Матвеем Петренко.
На красную дорожку 48-летняя звезда вышла в белом платье с кружевом и без бретелей. Она подчеркнула талию с помощью черного пояса. Также Климова дополнила образ черными длинными перчатками. Артистка собрала волосы в пучок и сделала вечерний макияж.
На дорожке знаменитость появилась под руку с наследником. Матвей Петренко надел классический черный костюм и белую рубашку с бабочкой. В беседе с журналистами молодой человек напомнил, что сейчас учится на третьем курсе в Театральной школе Олега Табакова. Он признался, что ему очень нравится обучение и актерская профессия.
Напомним, Екатерина Климова родила Матвея в браке с Игорем Петренко. Звезды прожили вместе десять лет. У них также есть 17-летний сын Корней. Он в 2026 году оканчивает школу. Актриса говорила, что наследник рассматривал профессию дизайнера.
Кроме того, у Климовой есть две дочери: 24-летняя Елизавета и десятилетняя Белла. Старшую наследницу она родила в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, а младшую — в третьем браке с Гелой Месхи. Актриса признавалась, что после расставания сохранила хорошие отношения со всеми бывшими мужьями.
Ранее Екатерина Климова показала, как отдыхает с десятилетней дочерью на Мальдивах.