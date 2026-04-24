Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова вышла в свет с 19-летним сыном от Игоря Петренко

Актриса и ее наследник посетили закрытие ММКФ-2026

Екатерина Климова 23 апреля пришла на закрытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). На мероприятии артистка появилась с 19-летним сыном Матвеем Петренко.

Екатерина Климова и Матвей Петренко на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

На красную дорожку 48-летняя звезда вышла в белом платье с кружевом и без бретелей. Она подчеркнула талию с помощью черного пояса. Также Климова дополнила образ черными длинными перчатками. Артистка собрала волосы в пучок и сделала вечерний макияж.

На дорожке знаменитость появилась под руку с наследником. Матвей Петренко надел классический черный костюм и белую рубашку с бабочкой. В беседе с журналистами молодой человек напомнил, что сейчас учится на третьем курсе в Театральной школе Олега Табакова. Он признался, что ему очень нравится обучение и актерская профессия.

Екатерина Климова и Матвей Петренко на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

Напомним, Екатерина Климова родила Матвея в браке с Игорем Петренко. Звезды прожили вместе десять лет. У них также есть 17-летний сын Корней. Он в 2026 году оканчивает школу. Актриса говорила, что наследник рассматривал профессию дизайнера.

Кроме того, у Климовой есть две дочери: 24-летняя Елизавета и десятилетняя Белла. Старшую наследницу она родила в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, а младшую — в третьем браке с Гелой Месхи. Актриса признавалась, что после расставания сохранила хорошие отношения со всеми бывшими мужьями.

Ранее Екатерина Климова показала, как отдыхает с десятилетней дочерью на Мальдивах.