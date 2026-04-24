Елизавета Боярская стала гостьей закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля, которое прошло вечером 23 апреля в Театре мюзикла на Пушкинской площади в Москве.
Актриса театра и кино появилась на красной дорожке одна — без супруга Максима Матвеева.
Для выхода в свет 40-летняя артистка выбрала черное платье-бюстье в пол. Лиф в форме сердца подчеркнул зону декольте и узкую талию звезды. Стилисты сделали Боярской гладкую прическу с пучком, полностью открыв лицо. Элегантный образ дополнили изящные украшения — колье и серьги.
Муж Елизаветы Максим Матвеев в это же время представлял другой проект. Он презентовал сериал «Заложник» режиссера Рустама Мосафира в кинотеатре «Иллюзион». Актер исполнил в ленте главную роль.