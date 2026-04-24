Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Бероев публично подтвердил, что женился на 21-летней балерине

Артист сообщил, что женился в фервале 2026 года на юной возлюбленной
Егор Бероев официально подтвердил, что женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Своим комментарием артист поделился с KP.RU.

48-летний актер рассказал, что его отношения с актрисой Ксенией Алферовой завершились еще в ноябре 2022 года.

«Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно», — пояснил он.

Официальный развод, по словам артиста, оформили в 2025 году — «спокойно, очень уважительно, без конфликтов».

После расставания с супругой Бероев был уверен, что останется один и даже находил в этом удовольствие. Но вскоре судьба свела его с Панкратовой — именно она исполнила главную роль в его режиссерском дебюте, фильме «Кукла».

«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — заявил Бероев. Когда журналисты поинтересовались, планируют ли молодожены пышное торжество, актер ответил коротко: «всему свое время».

Ранее Егор Бероев признался, что ему не удалось сохранить дружеские отношения с Алферовой.