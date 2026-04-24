Егор Бероев официально подтвердил, что женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Своим комментарием артист поделился с KP.RU.
48-летний актер рассказал, что его отношения с актрисой Ксенией Алферовой завершились еще в ноябре 2022 года.
«Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно», — пояснил он.
Официальный развод, по словам артиста, оформили в 2025 году — «спокойно, очень уважительно, без конфликтов».
После расставания с супругой Бероев был уверен, что останется один и даже находил в этом удовольствие. Но вскоре судьба свела его с Панкратовой — именно она исполнила главную роль в его режиссерском дебюте, фильме «Кукла».
«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — заявил Бероев. Когда журналисты поинтересовались, планируют ли молодожены пышное торжество, актер ответил коротко: «всему свое время».
Ранее Егор Бероев признался, что ему не удалось сохранить дружеские отношения с Алферовой.