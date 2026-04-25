Machine Gun Kelly показал трогательные кадры с дочерью от Меган Фокс

Рэпер Machine Gun Kelly отметил свой 36-й день рождения не шумной вечеринкой, а тихим семейным вечером с дочерью. В своем блоге он выложил редкий ролик с Сагой Блэйд Фокс-Бэйкер, которую ему родила актриса Меган Фокс.
На кадрах музыкант сидит с малышкой на руках и читает ей книжку. Артист признался, что в этот день ему не нужны пышные торжества.
«Обычно в этот день я закатываю огромную вечеринку, но сегодня это единственное, чего мне хочется», — написал он.
