Легендарный Джек Николсон отметил 89-й день рождения. Актер предпочитает уединенную жизнь и давно не появляется на публике, но его дочь Лоррейн в честь дня рождения сделала подарок всем поклонникам. Она впервые за этот год выложила в личном блоге новый снимок отца.
На кадре трехкратный лауреат премии «Оскар» сидит в кругу родных в просторной гостиной. Вокруг — картины, обстановка домашняя и уютная. Николсон улыбается и аплодирует во время празднования. На нем темная рубашка-поло и брюки рыжеватого оттенка.
В последние годы актер полностью отошел от светской жизни. Когда-то он часто мелькал в Голливуде и появлялся на играх «Лейкерс», но теперь предпочитает держаться подальше от камер.
