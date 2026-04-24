Пэрис Джексон раскритиковала новый фильм «Майкл» про ее отца

Недавно Пэрис снова отметила, что не планировала продолжать комментировать эту тему: «Фильм угождает очень специфической части фандома моего отца, которая до сих пор живет в мире фантазий, и они будут в восторге. Я помню, как семья Фредди Меркьюри отреагировала на фильм "Богемская рапсодия". Я помню, как в детстве читал автобиографию Mötley Crüe, а потом выросла и посмотрела фильм, который они сняли с MGK в главной роли, и подумала: "Хм, ну ладно". Дело в том, что эти байопики — это... это Голливуд, это страна фантазий, это неправда, но вам ее продают как правду... повествование контролируется, в нем много неточностей и откровенной лжи. И, в конце концов, меня это не устраивает. Я не люблю нечестность. Кроме того, многие говорят: "Она ненавидит своего отца. Она его презирает. Она не хочет иметь с ним ничего общего", потому что я не командую на съемочной площадке и не являюсь главным продюсером фильма, в котором полно неточностей. Это не моя правда. Я не из таких. Я просто предпочитаю честность, ну, знаете, продажам и денежной выгоде».