Пэрис Джексон раскритиковала новый фильм «Майкл» про ее отца

Пэрис Джексон негативно высказалась о фильме «Майкл». 28-летняя актриса, модель и дочь покойного Майкла Джексона несколько месяцев назад уже говорила о картине, снятой Антуаном Фукуа.
В одном из интервью Колман Доминго, сыгравший Джо Джексона, заявил, что Пэрис очень помогла ему и съемочной группе в работе над фильмом.
«Они очень поддерживают наш проект», — заявил он журналистам о Пэрис и ее брате Принсе.
Но, судя по всему, это было совсем не так. У себя в блоге Пэрис сделала опровергающее заявление.
«Не надо говорить людям, что я "помогала" на съемках фильма. Я в этом не участвовала. Это так странно. Я прочитала один из первых черновиков сценария и оставила свои замечания о том, что было неправдой или не соответствовало моим представлениям, а когда они не прислушались, я пошла своим путем. Не мои обезьянки, не мой цирк. Да благословит вас Господь», — написала Пэрис еще 3 сентября прошлого года.
Затем она подробно рассказала об этом в серии видео: «Я скажу вот что, а потом… оставлю все как есть, потому что, похоже, на то, что я написала ранее, было много откликов. Я просто хотела прояснить, что не принимала никакого участия в работе над сценарием, кроме того, что дала отзыв на первый черновик, а потом получила ответ: "Да мы вообще не собираемся учитывать твои замечания". И я такая: ладно, да пошли вы, эм… в общем, я просто отвалила. Я не вмешиваюсь. Это не мой проект. Они сделают то, что хотят».
Недавно Пэрис снова отметила, что не планировала продолжать комментировать эту тему: «Фильм угождает очень специфической части фандома моего отца, которая до сих пор живет в мире фантазий, и они будут в восторге. Я помню, как семья Фредди Меркьюри отреагировала на фильм "Богемская рапсодия". Я помню, как в детстве читал автобиографию Mötley Crüe, а потом выросла и посмотрела фильм, который они сняли с MGK в главной роли, и подумала: "Хм, ну ладно". Дело в том, что эти байопики — это... это Голливуд, это страна фантазий, это неправда, но вам ее продают как правду... повествование контролируется, в нем много неточностей и откровенной лжи. И, в конце концов, меня это не устраивает. Я не люблю нечестность. Кроме того, многие говорят: "Она ненавидит своего отца. Она его презирает. Она не хочет иметь с ним ничего общего", потому что я не командую на съемочной площадке и не являюсь главным продюсером фильма, в котором полно неточностей. Это не моя правда. Я не из таких. Я просто предпочитаю честность, ну, знаете, продажам и денежной выгоде».