Алексей Чадов высказался о смерти режиссера и телеведущего Алексея Пиманова

Актер Алексей Чадов высказался о смерти Алексея Пиманова, передает Life.ru. Для коллег и близких эта новость стала полной неожиданностью.
«Это максимальная печальная новость сегодняшнего дня. Мы все не ожидали. Это большая грусть и печаль, потому что Леша Пиманов был не только прекрасный художник, профессионал и человек с горящим энтузиазмом, он еще был очень и очень хороший человек и друг. Я считаю, что я потерял товарища», — сообщил Чадов.
Актер рассказал, что подружился с Пимановым во время работы над двумя фильмами. Произошедшее он воспринимает как личную утрату. Кроме того, артист сообщил, что картина «Охота на императора, 1812 год», где Пиманов выступал режиссером и продюсером, уже готова. Сейчас лента находится на этапе постпродакшена. Премьера проекта намечена на сентябрь.
Напомним, что ушел из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года.