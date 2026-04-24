Илья Носков о знакомстве с женихами дочери: «Рассказать про грабли могу»

Получивший широкую известность после роли Эраста Фандорина в сериале «Азазель» Илья Носков признался, что не навязывает советов своей 20-летней дочери Софьи, придерживаясь более гуманного метода воспитания. Его слова передает «Пятый канал».
Вместо «родительского террора», заявил артист, он лишь может поделиться опытом: «Учить ничему не буду, но рассказать про грабли могу».
При этом актер гордится самостоятельностью Софии, которая сама поступила во французскую школу искусств в Монпелье и уже несколько лет там учится. Также Носков отметил, что уже даже знаком с несколькими потенциальными женихами дочери. Он не торопит девушку с замужеством и с удовольствием наблюдает за развитием событий.
«Я абсолютно ей доверяю, потому что я знаю, что она человек с юмором и творческий. Поэтому в этом смысле я с удовольствием только наблюдаю. Я ей говорю, что папа всегда рядом», — поделился он.