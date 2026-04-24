Бероев: в Японии очень бережно относятся к русской культуре

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Японцы трепетно и с уважением относятся к русской культуре. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС актер Егор Бероев после показа драмы «Кукла» в Токио.
Фильм стал режиссерским дебютом актера.
«К сожалению, отношения между странами политически сейчас не очень благополучны, но тем не менее, там остались люди, которые очень бережно относятся к нашей культуре. Очень тепло воспринимают наших классиков: Достоевского, Чехова, Толстого, Набокова. Кроме того, мне встретилось много людей, которые разговаривают на русском языке. Среди них как молодежь, так и пожилые люди», — отметил он.
11 апреля 2026 года в Токио прошла мировая премьера драмы «Кукла», ставшей режиссерским дебютом Егора Бероева. По сюжету бывшая тюремная заключенная отправляется на поиски своего ребенка после выхода на свободу. Картину в Японии представили сам Бероев и исполнительница главной роли Анна Панкратова. В российский прокат фильм выйдет в 2026 году.
«Я воспринимал эту страну (Японию — прим. ТАСС) как какую-то сказку, как что-то невероятное. Мне всегда казалось, что долететь до нее очень тяжело. Но так случилось, что в Санкт-Петербурге на закрытом показе фильма [»Кукла«] его посмотрели японцы, а после нас пригласили туда на показ», — поделился впечатлениями Бероев.