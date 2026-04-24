Мария Миронова, дочь легендарного актера Андрея Миронова, оказалась в центре судебного скандала: как сообщает издание СтарХит, ее бывший муж Андрей Сорока подал иск, обвинив актрису в ограничении общения с их общим сыном Федором. 34-летний артист требует от суда определить порядок его родительских прав.
Выяснилось, что Миронова развелась с мужем еще весной 2023 года. Развод прошел в мировом суде без споров по имуществу или детям. Однако спустя три года Сорока трижды безуспешно обращался в Пресненский суд Москвы, чтобы добиться возобновления общения близких родственников с мальчиком, но иски отклонили из-за формальных ошибок.
Теперь, в феврале 2026-го, он снова подал в суд, настаивая на праве лично видеться с шестилетним сыном и участвовать в его воспитании. Суд принял заявление, а беседа назначена на 2 июня.
Напомним, Мария Миронова тщательно скрывала роман с Сорокой, который младше нее на 18 лет. Они поженились на Санторини в Греции после двух лет отношений, а сына Федора актриса родила в 2019-м, когда ей было 46 лет. Мальчик носит фамлию матери и своего знаменитого деда.
Сорока тогда работал директором в медицинской компании и даже возглавлял бизнес жены по производству зефира, но позже ушел из него и вернулся к актерской карьере: в 2023-м снялся в сериале «Фишер», в 2025-м — в сериале «Смерш» и фильме «Август», также у Андрея впереди еще три проекта.
Окружение актрисы подчеркивает: «Мария — очень любящая мама, сама возит сына в школу, на теннис и фигурное катание, без нянь. Федор — смышленый, светленький мальчик, вылитый отец».
Причины конфликта не разглашаются, но, если спор не урегулируют, суд может вмешаться глубже.