Фильм «Страсть» получил гран-при 48-го ММКФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Фильм индийского режиссера Фазиля Разака «Страсть» получил главный приз 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия», передает корреспондент ТАСС.
«Спасибо всем за эту награду. Для меня это огромное достижение. Я хочу поблагодарить всех, кто верил в мой проект — это моя вторая художественная картина. И я благодарен всем — жюри, кинофестивалю и, конечно, зрителям», — сказал продюсер картины Разак Ахаммед, получая награду.
Актер Сергей Гилев был признан лучшим исполнителем мужской роли в фильме «Выготский». «[Гилев] сыграл настоящую личность, которая смело отстаивала свою правду и убеждения, не жалея самого себя, не обращая внимания на собственное здоровье», — сказал член жюри, объявляя победителя.
Приз за лучшую женскую роль получила индийская актриса Амрутха Кришнакумар за фильм «Страсть».
«Столько прекрасных актрис на фестивале! У меня радовалось сердце, потому что большинство фильмов на фестивале были с главными женскими ролями. В кино начинается женская эра, и это очень приятно и вдохновляет. Выбор у нас был действительно сложный, потому что очень много ролей, на которые хотелось обратить внимание. Но одна роль покорила действительно все наши сердца своим каким-то фантастическим перевоплощением. Ее улыбка, эмоции и чувства, которые она вызвала у нас несколько дней назад, остались с нами до сих пор. Это потрясающая актриса, я советую всем режиссерам в зале обратить на нее внимание», — отметила актриса Дарья Екамасова, объявляя победительницу.
Артистам вручили «Серебряного Святого Георгия». Награду за Кришнакумар получил режиссер картины Фазиль Разак, а за Гилева — режиссер фильма «Выготский» Антон Бильжо.
Другие награды
Картина «Температура вселенной» режиссера Виктора Шамирова стала обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры».
«Друзья, это странно и неожиданно для меня. Я иногда пытаюсь найти в жизни логику. Меня радует то, что есть люди, профессией которых является изучение звезд. Меня это как будто обнадеживает. В этом нет корысти, в этом нет никакого расчета. Людей интересуют звезды всю жизнь. По-моему, это прекрасно», — сказал режиссер, получая награду.
Специальный приз жюри получил фильм «Воздаяние» режиссера Даниэля Гусмана. Приз за лучший фильм конкурса документального кино получила картина «Долгий путь домой», которую снял режиссер Сюйсун Чжэн. Приза за лучший фильм конкурса короткометражного кино удостоена лента «Нигде — и все же где-то» режиссера Ань Хуэйлинь. Им также вручили «Серебряного Святого Георгия».
О фестивале
Кинофестиваль проходил с 16 по 23 апреля. Закрыл киносмотр фильм «Берлинский герой» режиссера Вольфганга Беккера. Открывала киносмотр картина Александра Котта «Ангелы Ладоги».
В этом году на фестиваль было подано более 1,5 тыс. заявок. Россия, Китай, Республика Корея, Индия, Италия, США, Франция, Аргентина, Иран и Бразилия вошли в топ-10 стран по количеству фильмов, заявленных в конкурсных и внеконкурсных программах. Из 43 стран 17 представляли государства, чьи режимы проводят недружественную политику по отношению к РФ. В этом году к кинофестивалю присоединились страны, которых не было в прошлом, — Алжир, Израиль, Швейцария, Таджикистан, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Тунис, Пуэрто-Рико.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995-м было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.