Приз за лучшую режиссуру ММКФ получил Антон Бильжо

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский режиссер Антон Бильжо, снявший картину «Выготский», получил «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру на 48-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), передает корреспондент ТАСС.
«Спасибо большое. Это фантастический подарок. Я благодарен команде, которая сделала этот фильм. Это была лучшая команда, с которой я работал. Я посвящаю этот приз своим родителям», — сказал режиссер, получая награду.
Ранее сообщалось, что Сергей Гилев и Амрута Кришнакумар стали лучшими актерами на ММКФ.