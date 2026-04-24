Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Приз за лучшую режиссуру ММКФ получил Антон Бильжо

Он посвятил приз своим родителям
Антон Бильжо
Антон Бильжо

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский режиссер Антон Бильжо, снявший картину «Выготский», получил «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру на 48-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), передает корреспондент ТАСС.

«Спасибо большое. Это фантастический подарок. Я благодарен команде, которая сделала этот фильм. Это была лучшая команда, с которой я работал. Я посвящаю этот приз своим родителям», — сказал режиссер, получая награду.

Ранее сообщалось, что Сергей Гилев и Амрута Кришнакумар стали лучшими актерами на ММКФ.