Съемочный процесс стартовал 22 мая 1973 года в павильонах киевской студии имени Довженко — первыми отсняли сцены в блиндаже командного пункта и землянке комбата. Уже в конце мая группа выехала на натуру, где началась работа над воздушными боями. Основной локацией стал живописный придеснянский луг между селами Шестовица и Слабин Черниговской области — там развернули декорации аэродрома. Пилотированием занимались летчики ДОСААФ с аэродрома в Количевке, но Быков, не признававший дублеров, сам садился за штурвал на земле — запускал двигатель и рулил по взлетному полю. В начале сентября отсняли финальную, самую тяжелую эмоционально сцену у могилы Маши и Зои, а затем группа вернулась в павильоны для работы над эпизодами в столовой, хате девушек и палатке. Монтаж картины завершился 6 декабря того же года.