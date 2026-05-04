Фильм Леонида Быкова рассказывает о буднях второй поющей эскадрильи гвардейского истребительного авиаполка, где летчики между боевыми вылетами репетируют концертные номера, а командир эскадрильи капитан Титаренко по прозвищу Маэстро дирижирует импровизированным оркестром. В основе сюжета — судьбы молодых пилотов, проходящих школу фронтового братства: от неуклюжих новичков до асов, готовых прикрыть друг друга в смертельной схватке. Картина балансирует на грани лирической комедии и трагедии — здесь есть место и фронтовым ста граммам, и первой любви, и огненному тарану. Лента стала четвертой в советском прокате 1974 года, собрав 44,3 миллиона зрителей, а фразы героев навсегда ушли в народ. В статье рассказываем, как снимали фильм «В бой идут одни “старики”».
Особенности съемочного процесса
Работа над фильмом «В бой идут одни “старики”» разрушала стереотипы о том, как должно выглядеть военное кино. Быков сознательно отказался от пафосной героизации, сделав ставку на живых людей с их страхами, шутками и музыкальными пристрастиями. Этот подход потребовал нестандартных решений — как в работе с актерами, так и в организации съемок воздушных сцен.
Метод живых слов и импровизации
Быков набирал в картину преимущественно студентов театральных вузов, которые ничего не знали о кинематографе. Евгения Симонова, Сергей Подгорный и Вано Янтбелидзе дебютировали в этом фильме. Режиссер запрещал им заучивать роли наизусть, требуя говорить своими словами — так, словно они существуют в кадре прямо сейчас, а не воспроизводят заученный текст. Этот метод создавал поразительную естественность: молодые актеры не играли летчиков — они проживали их судьбы. Быков даже вносил в сценарий детали, подмеченные в характерах и поведении новичков, превращая съемочную площадку в настоящую лабораторию живого кино.
Самолеты из прошлого и настоящего
Главной технической проблемой стало полное отсутствие в СССР истребителей времен Великой Отечественной войны. Ла-5ФН, на которых воевал прототип поющей эскадрильи, не сохранился ни один. Быков обратился к летчику Александру Покрышкину, который уже занимал пост председателя ЦК ДОСААФ. Прочитав сценарий за ночь, маршал дал добро, и съемочная группа получила четыре спортивных Як-18П и чехословацкий Zlin Z-326. Машины перекрасили, у Яков сняли переднюю стойку шасси, добавив хвостовое колесо, а фюзеляжи загрузили мешками с песком для правильной центровки. На борт самолета Маэстро нанесли рисунок нотного стана — эту деталь Быков позаимствовал у реального штурмовика Героя Советского Союза Василия Емельяненко. Единственный пригодный к полетам У-2 (По-2) нашли только в Польше.
Цензурный обход через журнальный роман
Когда готовый сценарий отправили на утверждение, чиновники Госкино вынесли жесткий вердикт: военные летчики в интерпретации Быкова выглядят недостаточно героически. Режиссер не стал спорить — он опубликовал сценарий в одном из журналов. Тогда в защиту будущего фильма выступили настоящие военные летчики, участники войны. Их восторженные отзывы, письма и звонки сделали то, чего не смогли сделать кинематографисты: картину утвердили.
Когда проходили съемки фильма «В бой идут одни “старики”»
Съемочный процесс стартовал 22 мая 1973 года в павильонах киевской студии имени Довженко — первыми отсняли сцены в блиндаже командного пункта и землянке комбата. Уже в конце мая группа выехала на натуру, где началась работа над воздушными боями. Основной локацией стал живописный придеснянский луг между селами Шестовица и Слабин Черниговской области — там развернули декорации аэродрома. Пилотированием занимались летчики ДОСААФ с аэродрома в Количевке, но Быков, не признававший дублеров, сам садился за штурвал на земле — запускал двигатель и рулил по взлетному полю. В начале сентября отсняли финальную, самую тяжелую эмоционально сцену у могилы Маши и Зои, а затем группа вернулась в павильоны для работы над эпизодами в столовой, хате девушек и палатке. Монтаж картины завершился 6 декабря того же года.
Бюджет съемок фильма «В бой идут одни “старики”»
На производство ленты государство выделило 381 тысячу рублей. Съемочной группе удалось уложиться в 325 тысяч — экономия составила почти 15%. Руководство киностудии имени Довженко ходатайствовало об увеличении гонорара сценаристам с 6 до максимально возможных 8 тысяч рублей, но чиновники Госкино отказали, посчитав, что работа коллектива поощрена достаточно убедительно. Впрочем, 39 создателей картины все же получили премии: Быков стал режиссером первой категории с выплатой 200 рублей, а актеры Алексей Смирнов, Владимир Талашко и Сергей Иванов получили по 50 рублей.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Проблемы начались еще на этапе кастинга. Когда Быков предложил на роль механика Макарыча Алексея Смирнова, чиновники пришли в ужас: зритель знал этого артиста исключительно по комедийным ролям. Режиссер пошел ва-банк, пригрозив отказаться от съемок, и рассказал о боевом прошлом Смирнова — участнике войны, кавалере трех орденов. Но это была лишь первая из многих битв.
За месяц до старта производства студия внезапно заняла актера Анатолия Матешко, утвержденного на роль Смуглянки, в другом проекте. Быкову пришлось в экстренном порядке искать замену — выбор пал на первокурсника Сергея Подгорного, который до этого даже не думал о кино.
За время съемок сменилось три директора картины — каждый умудрялся создавать трудности: забывали реквизит, тайком от Быкова отзывали массовку или просто саботировали обязанности. Однажды во время руления на аэродроме Быков не рассчитал курс, и правое колесо самолета с нарисованными нотами на борту попало в яму от пиротехнического заряда. Машина клюнула носом, пропеллер разлетелся в щепки, заднее колесо отломилось. Восстанавливали прямо на месте — запасные лопасти оказались у предусмотрительного механика.
Самым драматичным моментом стала финальная сцена, где Маэстро, Макарыч и Кузнечик находят могилы летчиц. Эмоциональное напряжение оказалось непосильным для Алексея Смирнова — на репетиции актер схватился за сердце, и его увезла скорая.
Кто сыграл в фильме «В бой идут одни “старики”»
Главную роль капитана Алексея Титаренко — Маэстро — исполнил сам Леонид Быков, вложив в образ детскую мечту о небе, которую ему не дала осуществить комиссия из-за роста в 163 сантиметра. Компанию ему составили актеры, многие из которых сделали эту картину главной в своей жизни:
Сергей Подгорный (дебютант, студент Киевского театрального института) — трогательный и погибающий Смуглянка;
Сергей Иванов — лейтенант Александров по прозвищу Кузнечик, чья дерзость и любовь к ловле насекомых стали визитной карточкой героя;
Рустам Сагдуллаев — Ромео, влюбленный узбекский летчик;
Владимир Талашко — старший лейтенант Сергей Скворцов, ведомый Маэстро, преодолевающий страх после лобовой атаки;
Евгения Симонова (тоже дебютантка, 18-летняя студентка «Щуки») — лейтенант Маша Попова, ставшая одной из главных киновлюбленностей советского зрителя;
Ольга Матешко — капитан Зоя Молчанова, командир женского полка;
Алексей Смирнов — механик Макарыч, чья мудрая и добрая усталость стала символом фронтового тыла;
Вано Янтбелидзе — грузинский летчик Вано Кобахидзе, также дебютировавший в этом фильме.
Также в фильме снимались Виктор Мирошниченко, Григорий Гладий, Юрий Саранцев и другие артисты.
Интересные факты о фильме «В бой идут одни “старики”»
Картина обросла десятками необычных историй — от закулисных драм до технических курьезов. Вот лишь некоторые из них, которые показывают, насколько нестандартным был путь ленты к зрителю.
Изначально Быков хотел снимать цветную картину, но дефицитная пленка ему не досталась. В итоге он остался доволен черно-белым вариантом, посчитав его более документальным. В 2009 году ленту колоризировали за полмиллиона долларов, работа шла в США и Индии. Но дочь режиссера добилась через суд запрета на показ раскрашенной версии, настаивая на воле автора — и оценила моральный ущерб в одну гривну.
Рустам Сагдуллаев почти все время проводит на экране в пилотке или шлемофоне. Дело не в режиссерской задумке, а в параллельной занятости: он одновременно снимался в Ташкенте в картине «Мой добрый человек», где требовались длинные волосы. На голове советского летчика 1940-х такая прическа смотрелась бы нелепо — отсюда и постоянный головной убор.
Фраза, ставшая заголовком, принадлежит советскому летчику-асу Виталию Попкову — одному из прототипов Маэстро. Когда в 1941 году молодой Попков прибыл на фронт, командир дивизии, оценив его минимальный налет, обронил эту фразу: «В бой идут одни “старики”».
После триумфа Быкову предлагали сделать вторую часть. Придумали даже ход: Скворцов чудом выжил в огненном таране, попал в плен, бежал. Но режиссер ответил отказом — он не считал возможным продолжать историю, чтобы не спекулировать на памяти настоящих летчиков.