Разрушение главной декорации. Ключевой эпизод, в котором опорный пункт советских бойцов превращается в груду обломков после попадания снарядов, снимался с первой попытки — восстановить строение было технически невозможно. Уже на чертежах архитекторы заложили механизм будущей ликвидации: несущие стены выполнили из пенобетона и древесины, отказавшись от кирпича ради снижения травмоопасности осколков. Инженеры скрупулезно высчитали точки размещения взрывчатки. Непосредственно перед съемочным дублем конструкцию искусственно ослабили, демонтировав все межэтажные перекрытия. В результате детонация запустила цепную реакцию — здание сложилось под тяжестью собственных стен.

Массовые воспламенения за 72 часа. Самой рискованной сценой признана контратака советских солдат, охваченных пламенем после детонации топливных цистерн. В выжженном пространстве даже на условно безопасном расстоянии температура зашкаливала. Режиссерская группа отрепетировала эпизод десятки раз, доведя перемещения до автоматизма. Чтобы в кадр случайно не попал кто-то в современной одежде, весь персонал площадки — от актеров до помощников — нарядили в военную форму РККА. За три рабочих дня было зафиксировано 96 случаев возгорания каскадеров, причем в отдельные моменты одновременно полыхало до 14 человек. Каждый из них обрабатывал спецкостюм огнезащитной пропиткой и надевал силиконовую маску, имитирующую термические ожоги. Подобная массовость живых факелов на экране не встречалась прежде ни в отечественном, ни, предположительно, в зарубежном кинематографе.

Цифровое усиление пламени. Исходные материалы с реальными пожарами передали на обработку в студию Main Road|Post. Там естественный огонь дополнили компьютерными частицами, а в сценах падения горящих бойцов с обрыва живых каскадеров заменили трехмерными аватарами. Просчет одного такого кадра потребовал от двух до семи терабайт дискового объема. В вычислительный процесс вовлекли не только внутренний серверный парк из 240 ядер, но и три десятка личных машин сотрудников, которые работали в ночную смену. Именно благодаря этой картине студия Main Road|Post заработала репутацию мастера огненной графики.