«Битва за Севастополь» (2015) — масштабная военная драма, основанная на реальной истории Людмилы Павличенко, самой результативной женщины-снайпера Второй мировой войны и Героя Советского Союза. В центре сюжета — путь 25-летней студентки, которая добровольно уходит на фронт и оказывается в самом эпицентре ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она участвует в обороне Одессы и Севастополя, а на ее боевом счету оказывается 309 подтвержденных уничтоженных солдат противника.
После эвакуации из осажденного Севастополя Павличенко становится частью советской делегации в США. Там она выступает перед общественностью и журналистами, призывая открыть второй фронт и усилить поддержку СССР. Ее знаменитая речь, в которой она заявляет: «Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков…», стала одним из самых известных эпизодов, связанных с ее биографией.
Фильм вышел в широкий прокат, а позднее для телевидения была создана расширенная четырехсерийная версия. По словам создателей, телевизионный формат позволил глубже раскрыть второстепенные сюжетные линии и подробнее показать фронтовой быт, тогда как киноверсия сделана более динамичной и сосредоточена на батальных сценах и ключевых событиях.
Особенности съемочного процесса
Идея создания фильма «Битва за Севастополь» принадлежала бывшему председателю Госкино Украины Екатерине Копыловой. Именно она выступила с предложением о совместном кинопроизводстве, которое затем было передано продюсеру Наталье Мокрицкой и в итоге дошло до режиссера Сергея Мокрицкого. С этого момента началась работа над проектом, требующим не только художественного осмысления, но и высокой исторической точности.
Перед тем как приступить к написанию сценария, Сергей Мокрицкий провел масштабную исследовательскую работу: он изучил архивные материалы, сопоставил источники и тщательно проверил факты биографии Людмилы Павличенко и событий обороны Севастополя. При этом режиссер изначально хорошо понимал не только, о чем будет его картина, но и каким должен быть сам процесс ее создания. Как бывший моряк, служивший в Севастополе, он был знаком с особенностями региона и военной среды не понаслышке.
Юлия Пересильд пришла на пробы на 6-м месяце беременности
Перед пробами на главную роль Юлия Пересильд волновалась: она стремилась получить роль Людмилы Павличенко, но находилась на шестом месяце беременности и опасалась, что это может стать препятствием. Тем не менее актриса тщательно готовилась — изучала воспоминания, биографические материалы и интервью, связанные с Павличенко, чтобы максимально точно выстроить образ героини.
В итоге Пересильд удалось убедить создателей фильма: ее утвердили на роль, несмотря на беременность и внешнюю непохожесть на Людмилу Павличенко. Позже режиссер Сергей Мокрицкий отмечал, что на пробах Пересильд проявила себя предельно убедительно: она бегала с тяжелым макетом автомата, работала в сценах с «завалами» и вела себя настолько включено, что о ее положении он узнал только после того, как она сама об этом сообщила.
Актера на роль жениха Павличенко утвердили не сразу
Кандидатура исполнителя роли возлюбленного Людмилы Павличенко на этапе подготовки проекта претерпела изменения. Изначально на эту роль рассматривался актер Андрей Чернышов, однако в процессе работы над образом режиссер пришел к выводу, что персонаж должен быть менее брутальным и более эмоционально сложным.
Кроме того, создатели искали актера с опытом участия в военных картинах, чтобы добиться большей достоверности в сценах фронтовой жизни. В результате выбор пал на Евгения Цыганова, уже имевшего опыт съёмок в фильме «Брестская крепость».
Юлия Пересильд признавалась, что поначалу относилась к новому партнеру с настороженностью: было известно, что Цыганов не склонен к излишней общительности и не стремится выстраивать теплые отношения на площадке. Однако в процессе съемок рабочий контакт сложился органично, а взаимодействие с актёром оказалось для нее профессионально интересным и продуктивным.
Съемки были сложными
Съемочный процесс «Битвы за Севастополь» оказался крайне физически напряженным для всей актерской группы. С самого начала режиссер Сергей Мокрицкий предупредил команду, что работа будет проходить в жестком режиме. Актерам приходилось не только играть, но и фактически выполнять элементы боевой подготовки: стрелять, быстро перемещаться, преодолевать препятствия и подолгу находиться в сложных погодных и полевых условиях.
Основная нагрузка пришлась на исполнителей главных ролей — Юлию Пересильд и Евгения Цыганова. В кадре им регулярно приходилось работать в полном военном обмундировании: бегать, падать в грязь и глину, ползать по песку и пересеченной местности. По сценарию Юлии Пересильд приходилось тащить на себе Евгения Цыганова. Позже актриса отмечала, что уже через несколько дней съемок перестала остро реагировать на холод и мышечную боль и почти сроднилась с автоматом.
Роль Элеоноры Рузвельт отдали носительнице английского языка
При выборе актрисы на роль Элеоноры Рузвельт режиссер Сергей Мокрицкий придерживался принципиального подхода: персонажа должна была играть носительница английского языка, соответствующая и внешним параметрам исторической фигуры, в частности, Элеонора Рузвельт была высокой, поэтому предпочтение отдавалось актрисе не ниже 180 см.
Подбор кандидатуры занял время, однако в итоге на роль была приглашена британская театральная актриса Джоан Блекхем. Ее отличали энергичность и готовность быстро включаться в работу, что оказалось важным фактором при сжатых сроках подготовки.
Приглашение поступило всего за две недели до начала съемок, и на тот момент актриса практически не была знакома ни с историей Людмилы Павличенко, ни с деталями биографии Элеоноры Рузвельт, а также впервые готовилась к работе в Киеве. Несмотря на это, Блекхем оперативно погрузилась в материал: за короткое время она изучила доступные источники и приехала на площадку уже с пониманием исторического контекста и уважительным отношением к обеим фигурам, которых ей предстояло воплотить на экране.
Саундтрек «Кукушка» обрел новую жизнь
Одним из ключевых музыкальных элементов фильма стала песня Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. Композиция, записанная Цоем в 1990 году в небольшой студии под Юрмалой и впервые прозвучавшая со сцены на концерте памяти музыканта в сентябре того же года, уже имела богатую историю интерпретаций и кавер-версий.
Однако именно после выхода «Битвы за Севастополь» песня получила новое звучание и дополнительный культурный импульс. В исполнении Гагариной «Кукушка» органично вписалась в драматургию фильма, усилила эмоциональное восприятие ключевых сцен и подчеркнула трагизм военной истории.
После премьеры картины композиция вновь обрела широкую популярность, фактически пережив второе рождение и вернувшись в число наиболее узнаваемых и часто исполняемых песен Виктора Цоя.