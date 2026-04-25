Зрелищно, но излишне сентиментально: каким получился фильм «Ангелы Ладоги»

О чем фильм «Ангелы Ладоги»
Беспризорник Петр и росший в обеспеченной семье Павел дружили с детства, а со временем стали еще и соперниками: будучи яхтсменами, ходили на парусных судах по Неве и участвовали в соревнованиях. В 1941-м о состязаниях пришлось забыть — но не о парусах: в ноябре оба пересели на буера (по сути — приспособленных для хождения по льду яхты), чтобы помочь отечественным войскам, сражающимся с захватчиком.
После первой же успешной операции, в ходе которой Петр и Павел доставляют солдатам необходимые боеприпасы, герои буквально случайно натыкаются на спрятавшийся в глуши детдом и решают вывезти с опасной территории всех его воспитанников вместе с молодой наставницей Олей.
Зачем смотреть
Открывавшая 48-й ММКФ лента основана на реальных событиях: во время Великой Отечественной на льду Ладоги, там, где не могла пройти более тяжелая техника, работали буеристы. Режиссер Александр Котт и авторы сценария постарались сделать из этой истории большое зрительское кино — с видовыми съемками, реконструированным блокадным Ленинградом, пиротехникой и компьютерной графикой.
К счастью, авторы осознавали, что из одних спецэффектов сделать фильм, способный завоевать массовую аудиторию, не так-то просто; в итоге в «Ангелов Ладоги» подлили драматизма, сделав одним из основных сюжетных элементов любовный треугольник. И Петр (Роман Евдокимов), и Павел (Тихон Жизневский) явно очарованы Олей (Ксения Трейстер), а та то ли симпатизирует обоим, то ли воспринимает молодых людей как друзей. Втроем актерам удается генерировать определенную химию, придающую ленте романтический оттенок.
Почему можно не смотреть
Идею рассказать о подвигах вполне реальных, но не так чтобы широко известных буеристов в форме доступной ленты можно назвать похвальной. Фильм Котта — простой, понятный и местами зрелищный, но большим кино эту работу не назовешь.
Мешают посредственные актерские работы (Жизневский так таращит глаза, что хочется посоветовать ему иногда моргать, чтобы быть похожим на живого человека), слабо прописанные персонажи (одна из воспитанниц детдома определяется исключительно через неумение застегивать пуговицы; впрочем, многим другим детям и вовсе не досталось отличительных черт) и склонность авторов к манипулированию чувствами (создатели «Ангелов» считают возможным сначала растеребить зрительские эмоции, показав убитого мальчика, а потом оживить ребенка командой «отомри»).
Добавим сюда назойливый саундтрек, регулярные провалы в излишнюю сентиментальность и вызывающий вопросы визуал (по всей видимости, из-за теплой зимы поездки на буерах снимали на хромакее) — и получится в лучшем случае проходной телепроект. Пожалуй, буеристы и их подвиги заслужили чего-то большего.