Зрелищно, но излишне сентиментально: каким получился фильм «Ангелы Ладоги»

Беспризорник Петр и росший в обеспеченной семье Павел дружили с детства, а со временем стали еще и соперниками: будучи яхтсменами, ходили на парусных судах по Неве и участвовали в соревнованиях. В 1941-м о состязаниях пришлось забыть — но не о парусах: в ноябре оба пересели на буера (по сути — приспособленных для хождения по льду яхты), чтобы помочь отечественным войскам, сражающимся с захватчиком.