Сергей Бурунов показал, каких результатов добился, активно занимаясь в тренажерном зале. 49-летнего актера во время тренировки снял тренер. Он попросил, чтобы звезда сериала «Ивановы-Ивановы» похвастался своими бицепсами.
Бурунов нехотя поднял рукав футболки и продемонстрировал накачанные мышцы. Тренер оценил результаты актера.
«Вот это банки!» — высказался он.
В начале 2026 году Бурунов признался, как ему удалось похудеть до 83 килограммов и привести себя в хорошую форму. Он отмечал, что изменения в его жизни произошли благодаря новой возлюбленной Екатерине Леви.
«Повлияла моя девушка Екатерина. Она красивая у меня. И рядом с ней не хочется выглядеть блекло», — говорил Бурунов.
Артист признался, что включил в свое расписание силовые и функциональные тренировки, плавание, а также горные лыжи. Он подчеркнул, что изменения во внешности — это прежде всего результат активной работы над собой.
Также актер сменил имидж. Он стал выбирать более классический стиль. В создании нового образа ему помогала стилист Виктория Шостаковская.
«Я к ней обратился, сказал, что у меня в жизни произошли перемены, и я хочу как-то полюбить себя побольше. И она ответила, что это возможно», — говорил актер.