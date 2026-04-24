Мэрил Стрип впервые высказалась о своем романе с Мартином Шортом. О том, что актеры сериала «Убийства в одном здании» встречаются, многие уже давно подозревали. Однако сами они не делали публичных заявлений.
Накануне 76-летняя актриса появилась в шоу Andy Cohen Live и подтвердила, что действительно встречается с коллегой. Звезда фильма «Дьявол носит Prada 2» отметила, что 76-летний возлюбленный уговаривает ее вернуться на Бродвей.
«Я бы с удовольствием это сделала. Я говорила об этом с Марти Шортом. Мы подумали, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе», — высказалась она.
Мэрил Стрип и Мартин Шорт с 2023 года снимаются в сериале «Убийства в одном здании». Они играют возлюбленных, которые в итоге женятся.
В 2024 году впервые появились новости о том, что актеров связывают романтические чувства. Слухи возникли после того, как они вместе появились на одном из светских мероприятий, держась за руки. Однако позже Шорт опроверг эту информацию.
«Мы не пара. Мы просто очень близкие друзья. Все уже запланировали, что у меня будет театральный опыт и что у меня появится возлюбленная», — говорил актер.
Стрип в 2023 году сообщила, что развелась со скульптором Доном Гаммером, с которым прожила 45 лет. От него она родила четверых детей.
Шорт был женат на Нэнси Долман. Они прожили вместе 30 лет, вплоть до смерти Долман в 2010 году. У пары было трое приемных детей.
