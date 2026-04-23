Мосгорсуд утвердил штраф Яне Трояновой за нарушение правил иноагента

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Московский городской суд 23 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Таганского районного суда Москвы, которым Троянова Яна Александровна привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на материалах, распространяемых в интернете). Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения», — сказали в пресс-службе.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Трояновой о разжигании ненависти, по решению суда она заочно арестована. По версии СК, актриса в одном из интервью сделала публичное заявление, содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении них. Максимальное наказание по указанной статье — шесть лет лишения свободы.
Минюст РФ включил Троянову в реестр иноагентов в ноябре 2023 года, позже она пыталась оспорить это решение через суд, но ей было отказано. По данным ведомства, актриса распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.
9 июля прошлого года Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Троянова — актриса театра и кино. Известна по фильмам «Страна Оз», «Кококо» и сериалу «Ольга».