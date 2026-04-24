Станислав Бондаренко стал героем новой съемки фотографа Александра Гулинова. 40-летний актер предстал перед камерой в неузнаваемом образе.
Бондаренко надел штаны, широкий кожаный пояс, накинул на плечо шкуру животного и дополнил образ кожаными наручами. В руках артист держал копье и щит. Гримеры приклеили ему бороду и надели парик с длинными седыми волосами, а также разрисовали его лицо и тело.
«Когда человек становится персонажем. Это уже не просто съемка — это работа с образом, состоянием и внутренней историей. Мне всегда было интересно не просто фотографировать, а создавать ощущение — как будто кадр из фильма, где за одним взглядом стоит целый мир», — отметил фотограф.
Поклонникам звезды понравился его новый необычный образ.
«Круто перевоплотился», «Ого, не узнала даже, вот это перевоплощение», «Пока не прочитала комментарии, не узнала вас. Просто круто!», «Узнала вас по кубикам на животе. Я бы с вами осталась на необитаемом острове», «О божечки, что это за бог», «Робин Гуд», - писали фанаты артиста под фотографиями.
До этого Станислав Бондаренко рассказал Кино Mail, как получил роль Андрея Болконского в «Войне и мире» режиссера Сарика Андреасяна.