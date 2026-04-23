Новую игру по вселенной «Гарри Поттера» анонсируют уже скоро

Vice: анонс Hogwarts Legacy 2 состоится в ближайшее время
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
В сети появились слухи о скором анонсе продолжения игры Hogwarts Legacy. По данным, распространяемым в социальных сетях, презентация Hogwarts Legacy 2 может состояться уже в апреле или мае 2026 года, а релиз якобы запланирован на 2027 год. Об этом сообщает издание Vice.

Интерес к теме усилился после публикации аккаунта PotterWorldW в X (Twitter), где утверждалось, что игра может выйти уже в следующем году. Сообщение быстро набрало миллионы просмотров и вызвало активное обсуждение среди фанатов. Часть пользователей предположила, что релиз могут приурочить к запуску сериала по «Гарри Поттеру» от HBO, который должен выйти в конце декабря.

Бонни Райт и Дэниэл Рэдклифф в роли Джинни Уизли и Гарри Поттера в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка »
Дополнительный всплеск слухов мог быть связан с недавним наймом в студии Avalanche Software нового комьюнити-менеджера. В своем первом сообщении он отметил, что оригинальная игра «сильно увлекла его во вселенную волшебства», что пользователи интерпретировали как возможный намек на подготовку к продвижению сиквела.

При этом источники информации о проекте не раскрываются, а сами слухи основаны на косвенных признаках и догадках.

На данный момент данные о разработке и сроках выхода Hogwarts Legacy 2 остаются неподтвержденными.