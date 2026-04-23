Легендарный актер Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике. Как сообщает Life.ru, это произошло в день его 89-летия, который он отметил накануне. Кадры распространились в социальных сетях.
Артист, страдающий от деменции, вышел к поклонникам у отеля. Его редкое появление вызвало активную реакцию фанатов. По словам очевидцев, Николсон выглядел бодро, общался с собравшимися и улыбался. Также он раздавал автографы.
