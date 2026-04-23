Люба из «Интернов» показала неузнаваемое фото после похудения

Актриса Пермякова опубликовала честное фото после преображения
Светлана Пермякова / фото: пресс-служба
Светлана Пермякова / фото: пресс-служба

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любы в сериале «Интерны», опубликовала снимок, на котором выглядит совершенно неузнаваемо. Об этом сообщает Life.ru.

«А это просто случайная обычная фотография. Без фильтров, без ретуши, без магии», — написала она.

Светлана Пермякова / фото: соцсети
Светлана Пермякова / фото: соцсети

В своей подписи к снимку артистка также пояснила, что она обычная женщина 54 лет со своей жизненной историей, за плечами которой немало опыта. У нее, как она уточнила, такое лицо, какое есть. Она отметила, что никогда не прятала его под слоями косметики и не пыталась переделать хирургическим путем.

Звезда добавила, что иногда реальность оказывается гораздо проще того, что людям хочется придумать. В конце она пожелала всем своим подписчикам весны.

Ранее Светлана Пермякова похвасталась постройневшей фигурой в бассейне на Камчатке.