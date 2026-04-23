Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Макаров откровенно рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью

Актер изменился после встречи со своей четвертой женой Полиной
Алексей Макаров с женой на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба
Алексей Макаров с женой на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба

Алексей Макаров — 54‑летний сын прославленной актрисы Любови Полищук — за последнее время кардинально изменился: он отказался от алкоголя, сбросил 40 кг и впервые за долгое время почувствовал себя счастливым. В беседе с «Пятым каналом» актер откровенно рассказал о своем пути к изменениям и борьбе с алкогольной зависимостью.

Еще в юности Алексей Макаров приобрел вредную привычку. Начиная с 17 лет, он регулярно злоупотреблял алкоголем, чтобы справиться со стрессом, — это привело к серьезным последствиям.

«Я дошел до 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми», — откровенно рассказал артист.

Алексей Макаров с женой на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба
Алексей Макаров с женой на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба

Все изменилось после судьбоносной встречи, которая произошла на борту самолета. Тогда Алексей познакомился со своей четвертой женой Полиной, которая на тот момент работала стюардессой.

Несмотря на разницу в возрасте (Полина младше супруга на 23 года), ей удалось добиться того, что не получалось у других: Макаров бросил пить. Он начал следить за рационом, занялся спортом и значительно похудел — все ради любимой женщины.

«Побольше помидоров, огурцов и куриной грудки. Побольше движения, поменьше телевизора и рилсов. Любим сесть на велосипеды и колесить по парку культуры и набережной», — рассказал Макаров про свой нынешний образ жизни.