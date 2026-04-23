Алексей Макаров откровенно рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью

Алексей Макаров — 54‑летний сын прославленной актрисы Любови Полищук — за последнее время кардинально изменился: он отказался от алкоголя, сбросил 40 кг и впервые за долгое время почувствовал себя счастливым. В беседе с «Пятым каналом» актер откровенно рассказал о своем пути к изменениям и борьбе с алкогольной зависимостью.
Еще в юности Алексей Макаров приобрел вредную привычку. Начиная с 17 лет, он регулярно злоупотреблял алкоголем, чтобы справиться со стрессом, — это привело к серьезным последствиям.
«Я дошел до 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми», — откровенно рассказал артист.
Все изменилось после судьбоносной встречи, которая произошла на борту самолета. Тогда Алексей познакомился со своей четвертой женой Полиной, которая на тот момент работала стюардессой.
Несмотря на разницу в возрасте (Полина младше супруга на 23 года), ей удалось добиться того, что не получалось у других: Макаров бросил пить. Он начал следить за рационом, занялся спортом и значительно похудел — все ради любимой женщины.
«Побольше помидоров, огурцов и куриной грудки. Побольше движения, поменьше телевизора и рилсов. Любим сесть на велосипеды и колесить по парку культуры и набережной», — рассказал Макаров про свой нынешний образ жизни.