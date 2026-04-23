Алексей Макаров откровенно рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью

Алексей Макаров — 54‑летний сын прославленной актрисы Любови Полищук — за последнее время кардинально изменился: он отказался от алкоголя, сбросил 40 кг и впервые за долгое время почувствовал себя счастливым. В беседе с «Пятым каналом» актер откровенно рассказал о своем пути к изменениям и борьбе с алкогольной зависимостью.