Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Устинов-Лещинский

Актер Николай Устинов-Лещинский умер в возрасте 78 лет
Николай Устинов-Лещинский в сериале «Улицы разбитых фонарей»
Николай Устинов-Лещинский в сериале «Улицы разбитых фонарей»

В возрасте 78 лет ушел из жизни актер театра и кино Николай Устинов-Лещинский, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Николай Устинов-Лещинский, сообщили aif.ru его коллеги.

В последние годы артист страдал от болезни и не мог выступать на сцене. 22 апреля он скончался. Причина смерти и дата похорон пока не раскрывается.

«Николай Николаевич был человеком настолько беззавветным, что он отдавался профессии, не оглядываясь ни на последствия, ни на что. Он гений, который отдавал себя полностью и без остатка. Он был светлым, добрым, мудрым и отзывчивым человеком», — сказал aif.ru его коллега, актер Антон Косолапов.

Устинов-Лещинский родился 4 марта 1948 года в Холмске Сахалинской области. В 1966 году он окончил музыкальное училище в Калинине, а в 1974 — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. Черкасова, получив специальность артиста театра и кино.

В период с 1974 по 1976 год работал во Львовском театре кукол, с 1976 по 1981 год — в Курганском областном театре кукол «Гулливер», а затем два года — в театре кукол при Сухумской филармонии.