Умер актер из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Устинов-Лещинский

В возрасте 78 лет ушел из жизни актер театра и кино Николай Устинов-Лещинский, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Николай Устинов-Лещинский, сообщили aif.ru его коллеги.
В последние годы артист страдал от болезни и не мог выступать на сцене. 22 апреля он скончался. Причина смерти и дата похорон пока не раскрывается.
«Николай Николаевич был человеком настолько беззавветным, что он отдавался профессии, не оглядываясь ни на последствия, ни на что. Он гений, который отдавал себя полностью и без остатка. Он был светлым, добрым, мудрым и отзывчивым человеком», — сказал aif.ru его коллега, актер Антон Косолапов.
Устинов-Лещинский родился 4 марта 1948 года в Холмске Сахалинской области. В 1966 году он окончил музыкальное училище в Калинине, а в 1974 — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. Черкасова, получив специальность артиста театра и кино.
В период с 1974 по 1976 год работал во Львовском театре кукол, с 1976 по 1981 год — в Курганском областном театре кукол «Гулливер», а затем два года — в театре кукол при Сухумской филармонии.