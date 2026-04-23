Захарова назвала рецидивом антикультуры отмену гранта для биеннале в Венеции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Еврокомиссии лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России рецидивом антикультуры, воспаление которой случилось с Западом в последние годы.
Еврокомиссия 23 апреля официально подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России. Об этом заявил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. Ренье объявил, что у организаторов биеннале «есть 30 дней», чтобы оспорить решение Еврокомиссии, в противном случае грант будет окончательно аннулирован. На данный момент ЕК еще не переводила Венецианской биеннале средств из этого гранта, пояснил он.
«Не вылечатся, станут бескультурными навсегда. Это рецидивы антикультуры, воспаление которой случились с Западом в последние годы», — сказала Захарова ТАСС.