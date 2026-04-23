Захарова назвала рецидивом антикультуры отмену гранта для биеннале в Венеции

Еврокомиссия 23 апреля официально подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России. Об этом заявил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. Ренье объявил, что у организаторов биеннале «есть 30 дней», чтобы оспорить решение Еврокомиссии, в противном случае грант будет окончательно аннулирован. На данный момент ЕК еще не переводила Венецианской биеннале средств из этого гранта, пояснил он.