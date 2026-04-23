Эксперт Лихачева: Венецианская биеннале не ощутит потери гранта ЕК за приглашение РФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Отзыв гранта Еврокомиссией на €2 млн за приглашение России принять участие в Венецианской биеннале не станет существенной потерей для биеннале. Таким мнением с ТАСС поделилась российский музейный работник, искусствовед Елизавета Лихачева.
Еврокомиссия официально подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. Ренье объявил, что у организаторов биеннале «есть 30 дней», чтобы оспорить решение Еврокомиссии, в противном случае грант будет окончательно аннулирован. Еврокомиссия еще не переводила Венецианской биеннале средств из этого гранта, пояснил он.
«Если сумма субсидии Еврокомиссии на биеннале — всего €2 млн, то понятно, почему организаторы биеннале даже не обратили внимания на угрозы ранее. Ведь этот грант — дай бог, десятая, если не сотая часть их бюджета. Если посмотреть на выставки, которые проходят в рамках биеннале, вы поймете, что €2 млн — это ни о чем, “на конфеты”. Разумеется, расставаться с этой субсидией обидно, но для биеннале это, мягко говоря, не смертельная история», — отметила Лихачева.
По ее словам, Венецианская биеннале — это всемирное событие, а не только европейское. «Еврокомиссия решила больше не иметь никакого отношения к биеннале в Венеции. Это их решение. Ради Бога», — подытожила собеседница агентства.
Возвращение России
Ранее было объявлено, что после четырехлетнего перерыва Россия примет участие в художественной выставке, которая начнется в начале мая. Об «открытости» выставки всем странам заявил президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттауоко. С тех пор в Италии не утихает полемика и протесты проукраински настроенных сил.
Организаторы с российской стороны указали, что отмена участия России не рассматривается, а работа над проектом, в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных, продолжается. Ведущее музыкальное училище занимается художественным руководством международного музыкально-перформативного проекта «Дерево укоренено в небе», который будет представлен в павильоне России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства.