Режиссер Газеми подчеркнул необходимость снимать фильмы о проблемах женщин

По его словам, в фильме «Небо везде одинаково» он стремился обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются многие женщины в Иране
Хамидреза ГаземиИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Иранский режиссер Хамидреза Газеми считает важным поднимать в кино темы, связанные с положением женщин в иранском обществе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Женщины — это половина общества, и их нельзя игнорировать. Они наши матери, они формируют будущее поколений», — отметил режиссер.

По его словам, в своем фильме «Небо везде одинаково» он стремился обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются многие женщины в Иране. «Мне хотелось показать, что есть женщины, которые живут так, как им предписано, но при этом понимают, что можно жить иначе. И тогда их представление о жизни полностью меняется», — сказал он.

Газеми подчеркнул, что одной из ключевых проблем остается ограничение свободы выбора. «Им не всегда дают свободу, даже свободу выбирать свое будущее», — добавил режиссер.

Он также выразил мнение, что роль женщин в обществе будет только возрастать. «Сильные женщины — это сильное поколение, которое будет строить новую страну», — заключил Газеми.