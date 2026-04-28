В эксклюзивном интервью Кино Mail актер Сергей Гилев признался, что на протяжении всей карьеры ему не раз приходилось уступать роли своим более известным коллегам. Исполнитель также назвал имена главных конкурентов, которые обходили его на кастингах.
По словам Гилева, Евгений Цыганов побеждал в борьбе за роли примерно пять раз. Также Гилев упомянул Данилу Козловского и Петра Федорова — каждый из них тоже обошел Гилева по пять раз.
Один из самых запоминающихся случаев «упущенной» роли для артиста, недавно победившего на ММКФ 2026, связан с сериалом «Бар “Один звонок”». Гилев претендовал на главную роль бармена и приходил на пробы, чтобы лично обсудить проект с режиссером Сергеем Филатовым. Однако после долгих поисков создатели остановились на Козловском.
Гилев уверен, что именно участие Данилы превратило проект в хит.
«Потому что, во-первых, камон, ребята, это Козловский! Во-вторых, он вышел после долгого перерыва и очень здорово был разрекламирован», — объяснил актер.
Также Сергей Гилев рассказал о конкуренции с Петром Федоровым.
«На пробы хожу я, еще двадцать человек и Петя Федоров — и берут его. То есть любой из этих двадцати точно так же, наравне со мной, может сказать: "Черт побери, Петя Федоров — мой злой двойник, он всегда забирает мои роли"».
