Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Гилев рассказал, как у него «отбирают» роли Цыганов и Козловский

Актер поделился в интервью Кино Mail, что несколько раз уступал коллегам на кастингах
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Дети перемен»
Кадр из сериала «Дети перемен»

В эксклюзивном интервью Кино Mail актер Сергей Гилев признался, что на протяжении всей карьеры ему не раз приходилось уступать роли своим более известным коллегам. Исполнитель также назвал имена главных конкурентов, которые обходили его на кастингах.

По словам Гилева, Евгений Цыганов побеждал в борьбе за роли примерно пять раз. Также Гилев упомянул Данилу Козловского и Петра Федорова — каждый из них тоже обошел Гилева по пять раз.

Один из самых запоминающихся случаев «упущенной» роли для артиста, недавно победившего на ММКФ 2026, связан с сериалом «Бар “Один звонок”». Гилев претендовал на главную роль бармена и приходил на пробы, чтобы лично обсудить проект с режиссером Сергеем Филатовым. Однако после долгих поисков создатели остановились на Козловском.

Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»

Гилев уверен, что именно участие Данилы превратило проект в хит.

«Потому что, во-первых, камон, ребята, это Козловский! Во-вторых, он вышел после долгого перерыва и очень здорово был разрекламирован», — объяснил актер.

Также Сергей Гилев рассказал о конкуренции с Петром Федоровым.

«На пробы хожу я, еще двадцать человек и Петя Федоров — и берут его. То есть любой из этих двадцати точно так же, наравне со мной, может сказать: "Черт побери, Петя Федоров — мой злой двойник, он всегда забирает мои роли"».