Харрис Дикинсон стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда

Стало известно, что студия Amazon MGM, заполучившая права на культовую франшизу о Джеймсе Бонде в начале 2025 года, рассматривает на главную роль Харриса Дикинсона. Ранее считалось, что фаворитом является Джейкоб Элорди. Однако после того как Дикинсон сыграл Джона Леннона в байопике о The Beatles, чаша весов качнулась в его сторону. Этот проект укрепил репутацию актера как серьезного исполнителя и обратил на него внимание крупных продюсеров.
По предварительным данным, режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде выступит Дени Вильнев, который также станет исполнительным продюсером картины.
Сюжет планируется построить вокруг становления агента: зрителям покажут путь офицера Королевского флота до оперативника MI-6. По слухам, главным вызовом для героя станет противодействие зловещим схемам с использованием искусственного интеллекта.
Работа над лентой начнется после завершения Вильневым третьей «Дюны», а съемочный период намечен на 2027 год.