Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Харрис Дикинсон стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда

Ему удалось обогнать Джейкоба Элорди
Харрис Дикинсон

Стало известно, что студия Amazon MGM, заполучившая права на культовую франшизу о Джеймсе Бонде в начале 2025 года, рассматривает на главную роль Харриса Дикинсона. Ранее считалось, что фаворитом является Джейкоб Элорди. Однако после того как Дикинсон сыграл Джона Леннона в байопике о The Beatles, чаша весов качнулась в его сторону. Этот проект укрепил репутацию актера как серьезного исполнителя и обратил на него внимание крупных продюсеров.

По предварительным данным, режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде выступит Дени Вильнев, который также станет исполнительным продюсером картины.

Сюжет планируется построить вокруг становления агента: зрителям покажут путь офицера Королевского флота до оперативника MI-6. По слухам, главным вызовом для героя станет противодействие зловещим схемам с использованием искусственного интеллекта.

Работа над лентой начнется после завершения Вильневым третьей «Дюны», а съемочный период намечен на 2027 год.