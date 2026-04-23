Харрис Дикинсон стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда

Стало известно, что студия Amazon MGM, заполучившая права на культовую франшизу о Джеймсе Бонде в начале 2025 года, рассматривает на главную роль Харриса Дикинсона. Ранее считалось, что фаворитом является Джейкоб Элорди. Однако после того как Дикинсон сыграл Джона Леннона в байопике о The Beatles, чаша весов качнулась в его сторону. Этот проект укрепил репутацию актера как серьезного исполнителя и обратил на него внимание крупных продюсеров.