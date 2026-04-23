ЕК прекращает финансирование Венецианской биеннале из-за России

Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере €2 млн в связи с возвращением России, сообщил на брифинге представитель ЕК Тома Ренье. Трансляция опубликована на сайте ЕК.
«Могу подтвердить, что Еврокомиссия направила письма о решении прекратить предоставление гранта в 2 млн евро», — заявил он.
До этого Еврокомиссия уже угрожала лишить выставку финансирования, назвав присутствие России шокирующим. В минкульте Италии поспешили заверить, что решение об участии России согласовывали не чиновники, а организаторы биеннале.