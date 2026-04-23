Сериал «Уэнздей» дебютировал на Netflix в ноябре 2022 года и сразу стал одним из самых заметных релизов платформы, фактически переписав ее внутренние рекорды. Первый сезон быстро занял позицию самого просматриваемого англоязычного сериала в истории стриминга: за первые 91 день он набрал 1,718 млрд часов просмотров, что эквивалентно примерно 252,1 млн просмотров.
Продолжение истории вышло спустя несколько лет — второй сезон стартовал в августе 2025 года и был разделен на две части. По итогам того же 91-дневного периода он показал 625,9 млн часов просмотра и закрепился на четвертом месте в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix за все время.
При таком успехе выход третьего сезона был вполне ожидаемым. Рассказываем все, что известно о сюжете, актерах и возможных прогнозах по срокам премьеры.
Известно ли, когда выйдет 3-й сезон сериала «Уэнздей»
На данный момент точная дата премьеры третьего сезона «Уэнздей» не объявлена. По предварительным оценкам, новые серии могут выйти на Netflix не раньше 2027 года.
Производство уже началось: съемки стартовали в конце февраля 2026 года в Ирландии, где расположены ключевые декорации Академии Невермор. С учетом текущего графика между релизом второго сезона (август–сентябрь 2025 года) и предполагаемой премьерой третьего пройдет примерно полтора года.
Для сравнения, перерыв между первым и вторым сезонами оказался значительно дольше — почти три года. Тем не менее это не повлияло на интерес аудитории: второй сезон собрал 625,9 млн часов просмотра и сохранил статус одного из самых популярных проектов платформы.
О чем будет 3-й сезон сериала «Уэнздей»
Финал второго сезона задал направление для продолжения истории. В заключительных сценах Уэнсдей вместе с Вещью отправляется в путь на мотоцикле дяди Фестера, чтобы разыскать Энид — свою подругу и соседку по комнате. После произошедших событий она застряла в волчьем облике и скрылась в дикой природе.
Сюжет третьего сезона, судя по всему, будет развивать именно эту линию, однако точные детали пока не раскрываются. Можно предположить, что поиски Энид станут одной из ключевых сюжетных арок новых эпизодов.
Не исключено, что действие частично выйдет за пределы США, вероятно, в Европе. При этом официальный синопсис пока остается без изменений — в нем Уэнздей по-прежнему фигурирует как ученица Академии Невермор в Джерико, штат Вермонт, что указывает на сохранение основной локации сериала.
Кто сыграет в 3-м сезоне сериала «Уэнздей»
К главной роли вернется Дженна Ортега — она вновь сыграет Уэнздей Аддамс. Среди новых участников актерского состава заявлены Крис Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган, а также Кеннеди Мойер и Вайнона Райдер.
В апреле 2026 года стало известно о присоединении к проекту приглашенных звезд — Лина Хиди, Эндрю МакКарти и Джеймс Лэнс. Кроме того, ранее сообщалось, что Ева Грин исполнит роль Офелии — сестры Мортиши Аддамс.
Где снимают 3-й сезон сериала «Уэнздей»
Производство третьего сезона стартовало в конце февраля 2026 года в Ирландия — именно там расположены ключевые декорации Академии Невермор, где проходит основное действие сериала.
Помимо этого, съемочная группа работала и за пределами основной площадки. В частности, известно о коротком выезде в Париж: съемки в столице Франции проходили с 18 по 20 апреля 2026 года и заняли около трех дней. Съемки проходили на набережных Сены, где были замечены исполнительница главной роли Дженна Ортега, режиссер Тим Бертон и актер Фред Армисен.